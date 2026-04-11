El País

Sumergido en un sueño: el momento que Franklin Chang-Díaz no ha podido olvidar de sus siete misiones al espacio

Astronauta costarricense guarda una imagen como la más profunda vivida a lo largo de todos sus viajes al espacio exterior

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Por Juan Fernando Lara Salas
La misión STS-111 (junio de 2002) fue un hito en la carrera de Franklin Chang-Díaz (aquí en una caminata espacial de esa misión), no solo por ser su séptimo y último vuelo, sino por su papel crítico en el mantenimiento y expansión de la Estación Espacial Internacional (EEI).
La misión STS-111 (junio de 2002) fue un hito en la carrera de Franklin Chang-Díaz (aquí en una caminata espacial de esa misión), no solo por ser su séptimo y último vuelo, sino por su papel crítico en el mantenimiento y expansión de la Estación Espacial Internacional (EEI). (NASA/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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