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Subsidios del IMAS se depositan esta semana: así puede consultar el depósito de agosto

El IMAS definió el calendario de transferencias de agosto. Conozca cuándo se depositará el dinero, cómo consultar el pago y qué requisitos deben cumplir los hogares beneficiarios

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Por Silvia Ureña Corrales
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El IMAS mantiene disponible la consulta de los subsidios de agosto 2026 y los hogares pueden revisar los datos de su beneficio. (Archivo / Canva stock /Archivo / JANUSZ PIENKOWSKI's Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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