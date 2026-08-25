Subsidios del IMAS se depositan esta semana: así puede consultar el depósito de agosto

El IMAS mantiene disponible la consulta de los subsidios de agosto 2026 y los hogares pueden revisar los datos de su beneficio.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) mantiene habilitada la plataforma Mi Expediente, donde las personas beneficiarias pueden consultar la información relacionada con sus subsidios.

El IMAS confirmó el depósito de subsidios correspondiente a agosto de 2026 en la semana del 24 al 28, según el calendario establecido por la institución. Las personas usuarias pueden ingresar a Mi Expediente para verificar si están incluidas en el pago y consultar la información disponible sobre su transferencia.

Calendario IMAS (IMAS/IMAS)

La institución recordó que, ante alguna eventualidad, la normativa permite realizar las transferencias hasta el último día del mes. Por esta razón, una persona beneficiaria podría recibir el dinero en una fecha distinta a la prevista inicialmente.

Los subsidios están dirigidos a personas en condición de pobreza o pobreza extrema, según la información del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Sin embargo, aparecer en esos registros no constituye el único criterio para recibir el dinero. Los hogares también deben cumplir con los criterios de priorización institucionales establecidos por el IMAS.

La institución utiliza el modelo IMAS Impulsa para definir el acompañamiento que requiere cada hogar. Una valoración profesional determina cuál de las dos rutas corresponde a la persona o familia beneficiaria.

La primera corresponde a la ruta condicionada. En esta modalidad, las personas deben estudiar, trabajar o desarrollar un emprendimiento como parte de los compromisos establecidos para recibir el acompañamiento.

La segunda es la ruta no condicionada, destinada a personas en situación de dependencia. En estos casos, el IMAS no establece la obligación de cumplir compromisos relacionados con estudio, trabajo o emprendimiento.

Los hogares incluidos en cualquiera de las modalidades cuentan con un Plan de Ascenso, elaborado junto con el IMAS. Este instrumento establece metas y acciones dirigidas a superar la condición de pobreza.

Las personas beneficiarias pueden ingresar a Mi Expediente para consultar la información relacionada con el subsidio de agosto de 2026 y verificar los datos disponibles sobre su beneficio.