Sorpresa en Puntarenas: encuentran un puma en el patio de una vivienda

Un visitante poco común sorprendió este viernes a los vecinos de El Roble de Puntarenas: un puma apareció nada menos que en el patio de una vivienda.

La inesperada presencia del felino generó la movilización del Cuerpo de Bomberos, que mantiene asegurada la zona mientras se define cómo manejar la situación.

Cinco bomberos, a bordo de la unidad M-85 de la Estación de El Roble, permanecen en el sitio a la espera de funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), quienes serán los encargados de intervenir y trasladar al animal.

Por ahora, el objetivo es claro: proteger tanto al puma como a las personas cercanas, evitando cualquier incidente mientras se coordina su rescate.