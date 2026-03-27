El País

Sorpresa en Puntarenas: encuentran un puma en el patio de una vivienda

El objetivo es claro: proteger tanto al puma como a las personas cercanas, evitando cualquier incidente mientras se coordina su rescate

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Por Hillary Benavides Meléndez
Bomberos rescatan a puma en El Roble de Puntarenas.
Bomberos rescatan a puma en El Roble de Puntarenas. (Bomberos de Costa Rica /Bomberos de Costa Rica)







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Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

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