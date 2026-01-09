¡Sorprendente!: números casi idénticos ganaron en las tres modalidades del sorteo de la JPS de este mediodía

Curiosa coincidencia en sorteo de la JPS este viernes 9 de enero.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes 9 de enero un sorteo de mediodía que dejó una curiosidad: números muy similares resultaron ganadores en las tres modalidades de juego.

El número 95 fue el ganador de Nuevos Tiempos con Reventados y Megareventados, mientras que en 3 Monazos el ganador fue el 950.

El número 95 resultó ganador en dos modalidades de juego de la JPS, mientras que el 950 se impuso en la tercera modalidad. (JPS/Captura)

Las reacciones de los usuarios fueron variadas: algunos consultaron la probabilidad matemática de que esto ocurriera, otros celebraron la coincidencia y un tercer grupo expresó enojo e incredulidad ante tal suerte.

Esto paga cada modalidad de juego de la JPS. (JPS/Cortesía)

Este viernes por la noche se realizará el sorteo de chances de la JPS, y habrá que ver si la suerte vuelve a sonreírle al número 95.