El País

Sofía Ramírez renunció a su cargo como viceministra administrativa del MEP

Días atrás, ‘La Nación’ consultó por un supuesto despido, sin embargo, se informó que la viceministra administrativa estaba incapacitada. Este 26 de agosto se confirmó renuncia

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Por Fernanda Matarrita Chaves
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Sofía Ramírez González fue viceministra Administrativa del MEP desde agosto del 2022. (Jose Cordero)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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