Sofía Ramírez renunció a su cargo como viceministra administrativa del MEP

Sofía Ramírez González fue viceministra Administrativa del MEP desde agosto del 2022.

Sofía Ramírez González renunció al cargo de viceministra Administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP). Así fue confirmado este 26 de agosto por el MEP.

Ramírez se aparta del puesto tres meses después de ser nuevamente nombrada como viceministra de administración.

El 14 de agosto, La Nación consultó al MEP por el supuesto despido de Ramírez, sin embargo, la oficina de prensa del ministerio indicó que la entonces viceministra estaba incapacitada.

Este miércoles 26 de agosto, este medio supo que Sofía Ramírez renunció a su cargo el martes 25 de agosto.

El ministerio de Educación informó que en su carta de renuncia, Ramírez indicó que su decisión “responde exclusivamente al cierre de un ciclo profesional”, tras cuatro años de gestión. Asimismo, justificó que emprenderá “nuevos retos”.

Ante consulta de este medio, el MEP informó que Ramírez no continuará desempeñando ningún otro cargo en la cartera de Educación.

Trayectoria

Sofía Ramírez fungió como viceministra de administración del MEP desde agosto de 2022. En mayo, poco después de que se conoció que Leonardo Sánchez Hernández continuaba como ministro de Educación, anunció que Ramírez continuaba en el puesto.

Esa vez, el MEP informó que Ramírez cuenta con formación en administración, finanzas y gerencia estratégica. Asimismo, se dijo que tiene experiencia en liderazgo, planificación, derechos humanos y gestión pública.

Antes de llegar al Ministerio de Educación, Ramírez fue gerente general del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y trabajó en asesoría parlamentaria y dirección estratégica en materia de empleo, planificación y políticas públicas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La viceministra de Administración suma 20 años de experiencia en liderazgo institucional, modernización del Estado y gestión estratégica de políticas públicas.

El 12 de mayo, Sofía Ramírez destacó que desde el viceministerio priorizaría el fortalecimiento de una educación pública más moderna, eficiente, inclusiva y cercana a las necesidades de las comunidades educativas.