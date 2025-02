Sistema para mejorar gestión en CCSS se retrasa de nuevo

El Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo centralizar todos los procesos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y mejorar su gestión sufrió nuevos atrasos y su implementación comenzará un mes más tarde de lo previsto.

La implementación estaba prevista para el 1.° de marzo. No obstante, las actividades que debían completarse para finalizar el traslado de datos y tener las interfases listas presentaron retrasos en la segunda semana y estarían listas hasta la tercera. Como la recomendación es comenzar en un mes calendario, se estableció como nueva fecha el 1.° de abril.

Héctor Arias Mora, director del Plan de Innovación de la CCSS y principal responsable del ERP, recalcó que hay un compromiso de parte de todas las gerencias y dependencias de la CCSS.

“Tenemos que contar con el apoyo del resto de las gerencias. Lo que corresponde a flujos de información es de cada una. Es necesario que el compromiso se mantenga”, destacó Arias este 20 de febrero, durante la sesión de la Junta Directiva de la CCSS.

El ERP es un sistema informático que permite gestionar los procesos administrativos, financieros y logísticos de forma centralizada. Busca mayor eficiencia en el proceso y ayudar a la toma de decisiones.

Arias y la Junta Directiva lo ven como necesario para la CCSS, pues permitirá modernizar e integrar los sistemas de gestión de compras, inventarios, control de almacenes, tesorería, contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, mantenimiento y transporte, entre otras funciones.

La Junta Directiva acordó pedir un nuevo informe del avance del ERP. Este informe deberá rendirse en la sesión del jueves 13 de marzo. Posteriormente, se harán informes de seguimiento cada dos meses.

¿Qué retrasa la implementación del ERP?

La Gerencia de Logística de la CCSS es una de las que más procesos debe trasladar al nuevo sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) para mejorar sus gestiones. (JOHN DURAN/Foto:)

Karen Vega, de la consultora PWC, que brinda apoyo y acompañamiento a la CCSS para la entrada en operación del sistema, indicó que hay traslado de datos y operativización que deben estar listos para que el sistema funcione.

Ella comparó al sistema con un teléfono celular. Cuando se compra, este puede estar listo para que funcione, y tener la mejor tecnología, pero si no se le hace la migración correcta de los contactos, fotografías y todos los datos que se tenían en el anterior, no funcionara de la forma en la que se quiere que funcione.

“Tienen que estar 100% funcionales las interfases. Ha habido un compromiso muy grande de los trabajadores. Nos encontramos en fase de pruebas y certificación de las fases. Hay procesos en implementación de pruebas”, destacó.

“Necesitamos que la gente sepa cómo implementar el teléfono”, añadió.

Tanto Arias como Vega indicaron que sí es viable la entrada en vigencia del ERP este 1.° de abril, pero pueden surgir imprevistos en el camino.

“Es viable atender estas variables, pero con un compromiso muy fuerte de las partes, porque no podemos entregar algo sin cerciorarnos de que todo esté correcto solo por cumplir una fecha. La fecha es el 1.° de abril, pero no podemos asegurarlo. Validar que funcione es necesario para no comprometer a la institución”, aseveró Vega.

Años de retrasos

Este no es un tema nuevo. El ERP comenzó su diseño en 2016. Ha tomado casi ocho años el inicio de su puesta en marcha.

En los últimos meses surgieron varias dudas. Por ejemplo, el 21 de diciembre, las jefaturas de la Gerencia Financiera firmaron un oficio donde citaron los problemas de la herramienta. Sobresalen la incapacidad de integrarse con otros sistemas que utilizan para procesos de pago, contabilidad y compras.

Esto llevó a que se tomaran los primeros meses del año para poner a prueba los procesos.