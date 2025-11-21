El País

Sindicatos anuncian huelga en Municipalidad de Tibás por impago de reajuste salarial

Sindicatos de la Municipalidad de Tibás irán a huelga desde el 28 de noviembre por reajuste salarial del 3,25% aprobado en julio

Por Juan Fernando Lara Salas
Fachada de la Municipalidad de Tibás, donde los sindicatos anunciaron una huelga por el incumplimiento del reajuste salarial aprobado desde julio. Fotografía: (Jose Cordero)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

