Sindicato acusa a la JPS de ‘minimizar al vendedor tradicional’ para impulsar la venta de lotería en línea

Sinatravelo solicitó a la JPS un aumento en el porcentaje de devolución tras reportar bajas ventas del Gordo Navideño Foto: Rafael Pacheco Granados

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Vendedores de Lotería Un Nuevo Amanecer (Sinatravelo) señaló a la Junta de Protección Social (JPS) de “minimizar al vendedor” para impulsar la venta de lotería por medio de su plataforma digital.

La acusación surge tras la negativa de la institución a una solicitud del sindicato para aplicar una medida extraordinaria ante las bajas ventas del sorteo del Gordo Navideño de 2025.

Andrés Torres Navarro, secretario general adjunto, explicó a La Nación que la solicitud fue planteada mediante un oficio enviado a Allan Marín, gerente general de la JPS. Según indicó, pidieron un incremento del porcentaje de devolución 30% al 50%, debido a que las fallas en la plataforma digital “resfriaron” al público, afectando la confianza y su deseo de comprar lotería.

Este porcentaje corresponde al límite de lotería que un vendedor puede devolver a la JPS cuando no logra vender todos los enteros o fracciones asignados para un sorteo.

No obstante, Marín informó al sindicato mediante un oficio de respuesta (CARTA-JPS-GG-1835-2025) que no aprobaría la solicitud para los sorteos de Consolación del 21 y 28 de diciembre, ya que la colocación y venta del producto habría sido positiva.

Torres cuestionó lo indicado por el gerente general de la JPS y señaló que incluso hubo vendedores a quienes les quedaron las reconocidas ‘sopas’ (enteros o fracciones que permanecen sin vender luego de aplicar el porcentaje de devolución permitido) por montos de hasta ¢200.000.

De acuerdo con el sindicalista, los vendedores de zonas rurales han sido los más afectados; sin embargo, aseguró que incluso quienes laboran en el casco central han resentido la disminución en la comercialización.

Señaló, además, que existe un fuerte resentimiento entre los vendedores por las múltiples fallas reportadas y advirtió que habrá quienes no querrán seguir comercializando lotería.

La Nación consultó a la JPS sobre los señalamientos expuestos por el secretario adjunto de Sinatravelo, Andrés Torres. Al cierre de edición de este artículo, la oficina de prensa indicó que la consulta se encuentra en trámite.

El sindicato de vendedores de lotería cuestionó a la JPS por la gestión de la venta del Gordo Navideño y el uso de la plataforma digital. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

Denuncia por grupo selectivo

Torres además denunció que, a pesar de que la JPS argumentó que un aumento en el porcentaje de devolución debía aplicarse de manera general y no a grupos específicos, cerca de 16 vendedores habrían recibido un incremento al 40%.

“No fue para todas las áreas como Pérez Zeledón, Guanacaste, Liberia, para que todos tuviéramos las mismas condiciones”, explicó.

En el oficio remitido al sindicato, la JPS indicó que, tras analizar el comportamiento del mercado, no se identificó un impacto comparable a situaciones previas, como fenómenos climáticos u otros eventos excepcionales, que en otras ocaciones han motivado los incrementos en el porcentaje de devolución.

Además, la JPS sostuvo que la colocación y venta del producto ha sido positiva y que, en comparación con el año anterior, los resultados han sido favorables. Según sus estimaciones, incluso, las ventas del sorteo podrían superarse.