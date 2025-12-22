Primer sorteo de consolación 2025: ¿Dónde se colocó la venta de los tres grandes premios?

El 82 con la serie 844 fue el premio mayor del sorteo de consolación del Gordo Navideño.

Este 21 de diciembre se efectuó el primer sorteo de consolación de 2025. ¿Dónde se colocaron los tres primeros premios? La Junta de Protección Social (JPS) lo dio a conocer al final del sorteo.

Premio mayor. Fue para el número 82 con la serie 844. Fue colocado en el centro de San José y en San Rafael de Heredia. Esta combinación paga ₡400 millones por entero y ₡40 millones por fracción.

Segundo premio. Número 87 con la serie 641. El premio fue colocado en la web comercial, es decir, se vendió por Internet. Esta combinación paga ¢80 millones por entero y ¢8 millones por fracción.

Tercer premio. Número 28 con la serie 215. Se colocó en el centro de San José y Tibás. Paga ₡35 millones por entero y ₡3,5 millones por fracción.

La JPS habla de colocación y no de venta. Esto es así porque todavía no es posible determinar si los vendedores (o, en el caso del segundo premio, el sitio web) pudieron encontrar compradores para esa combinación exacta. Para ello debe esperarse a que se regrese la lotería sin vender (en el caso de los billetes físicos) o al análisis del sitio web.