Sin clases en la UCR el 8 de mayo: universidad decreta asueto por cambio de Gobierno

El próximo 8 de mayo se realizará el traspado de poderes, en el que Laura Fernández asumirá como presidenta de la República.

A pocos días de que se realice el traspaso de poderes el próximo 8 de mayo, la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció una decisión para esa jornada.

Según indicó la universidad, se declaró asueto y se suspenderán las actividades en todas las Sedes y Recintos de la UCR.

La medida fue formalizada mediante una resolución firmada por el rector, Carlos Araya, quien fundamentó la decisión en las facultades de la Rectoría para conceder permisos en eventos de interés nacional.

Además, en el documento se indicó que esta disposición se alinea con el decreto ejecutivo que otorgó asueto a los funcionarios públicos con motivo de la transmisión del mando presidencial.

De acuerdo con la UCR, la iniciativa busca fomentar la participación de la comunidad universitaria en actos que marcan la vida institucional del país.

La ceremonia de traspaso de poderes está programada para iniciar a las 11:00 a. m. en el Estadio Nacional, en La Sabana. Según informó la Comisión del Traspaso de Poderes 2026, las puertas del recinto abrirán a las 8:00 a. m. para un acto cultural previo al inicio de la sesión solemne.