El País

Sin clases en la UCR el 8 de mayo: universidad decreta asueto por cambio de Gobierno

El rector de la UCR firmó una resolución de cara al traspaso de poderes el 8 de mayo

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Por Yucsiany Salazar
Laura Fernández, presidenta electa de la República, afirmó que su administración tendrá un enfoque de mano dura contra la criminalidad.
El próximo 8 de mayo se realizará el traspado de poderes, en el que Laura Fernández asumirá como presidenta de la República. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Traspaso de poderesUCRLaura Fernández
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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