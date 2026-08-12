Simulacro Nacional 2026: Costa Rica puso a prueba sus planes de emergencia con actividad preventiva

Un total de 1,17 millones de personas en las siete provincias se inscribieron a la octava edición del Simulacro Nacional.

La octava edición del Simulacro Nacional se llevó a cabo hoy, 12 de agosto, a las 10:00 a. m. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que este año se destacó por una mayor participación de las comunidades.

El ente registró la inscripción de más de 1.175.000 personas en el evento. El ejercicio preventivo abarcó los 84 cantones de las siete provincias del país.

Las calles del centro de San José estaban abarrotadas por la actividad preventiva. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Las actividades incluyeron la puesta en práctica de planes de emergencia en instituciones públicas, empresas privadas y núcleos familiares.

Esta edición contempló un enfoque multiamenaza orientado a escenarios de sismos, deslizamientos, huracanes, incendios, erupciones volcánicas, inundaciones, tsunamis y tornados. En años anteriores, la CNE desarrolló modalidades virtuales y nocturnas.

Los datos al cierre del evento contabilizan 406.000 niños, niñas y adolescentes, así como 114.000 personas adultas mayores inscritas. Además, el reporte oficial incluye a 18.900 personas con alguna discapacidad y 18.000 habitantes de pueblos indígenas.

El Simulacro Nacional tomó por sorpresa a un grupo de turistas alemanes que estaban en el centro de San José. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

En el evento participaron instituciones como la Cruz Roja Costarricense y el Banco Nacional (BN). La Cruz Roja señaló que sus 133 edificios participaron activamente en el ejercicio.

Escuelas y oficinas del Ministerio de Educación Pública (MEP) también se sumaron a la actividad.

La jornada contó con el apoyo de Comités Comunales de Emergencia, instituciones públicas y sectores privados a escala nacional.