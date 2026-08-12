El País

Simulacro Nacional 2026: Costa Rica puso a prueba sus planes de emergencia con actividad preventiva

La CNE registró la participación de personas de los 84 cantones en el ejercicio

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Por Marianela Arias Vilchez
Un total de 1,17 millones de personas en las siete provincias se inscribieron a la octava edición del Simulacro Nacional.
Un total de 1,17 millones de personas en las siete provincias se inscribieron a la octava edición del Simulacro Nacional. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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