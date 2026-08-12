Simulacro Nacional 2026: ¿a qué hora inicia este miércoles 12 de agosto?

El Simulacro Nacional 2026 se realizará este miércoles 12 de agosto a las 10 a. m. y permitirá practicar protocolos ante ocho tipos de amenazas.

El Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo este miércoles 12 de agosto, a partir de las 10 a. m., con la participación de familias, empresas, instituciones y comunidades de diferentes partes del país.

Esta será la octava edición consecutiva del ejercicio organizado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), cuyo objetivo es poner a prueba los planes y protocolos de emergencia y detectar aspectos que deben mejorarse ante una eventual situación real.

En la edición del 2025, el Simulacro Nacional reunió a más de 1,4 millones de participantes.

A diferencia de un ejercicio concentrado en un único evento, este año, el simulacro tendrá un enfoque de multiamenaza. Cada participante deberá realizar el ejercicio de acuerdo con los riesgos a los que está expuesto en su comunidad, centro de trabajo o institución.

La CNE estableció ocho posibles escenarios: inundaciones, sismos, tsunamis, deslizamientos, tornados, huracanes, incendios y actividad volcánica.

Por ejemplo, quienes se encuentren en una zona costera expuesta a un tsunami podrán practicar su protocolo para ese tipo de emergencia, mientras que otros participantes podrán desarrollar ejercicios relacionados con otras amenazas.

“Tomemos como ejemplo las emergencias que suceden en otros países. Sabemos que vivimos en un país donde las emergencias se presentan todos los días y es nuestro deber como ciudadanos prepararnos para saber cómo actuar si sucede algún evento”, manifestó previamente Alejandro Picado, presidente de la CNE.

CNE recuerda que Costa Rica está expuesta a sismos

A pocos días del simulacro, la CNE recordó que Costa Rica es un país propenso a los sismos y que estos eventos no pueden predecirse.

La institución mencionó como contexto los sismos registrados durante este año en la región y destacó que, aunque no es posible conocer anticipadamente cuándo ocurrirá un terremoto, sí es posible mejorar la capacidad de reacción de la población.

Precisamente, los simulacros permiten poner a prueba los planes de emergencia e identificar oportunidades de mejora antes de enfrentar una situación real, indicó la institución.

Desde febrero, además, la CNE desarrolla capacitaciones mensuales dirigidas a los Comités de Emergencia. Como parte de ese proceso, los comités han preparado simulaciones y ejercicios basados en las amenazas particulares de cada territorio. Entre ellos se encuentran Grecia, La Cruz, León Cortés y Puriscal.

¿Cómo participar en el Simulacro Nacional?

La participación está abierta a personas, familias, comunidades, instituciones y empresas.

Para formar parte del ejercicio, los interesados deben inscribirse en simulacro.cr, elaborar o actualizar previamente su plan de emergencia y realizar la evacuación correspondiente a partir de las 10 a. m.

La CNE también dispone de la aplicación Simulacro CR, mediante la cual los participantes pueden reportar que realizaron el ejercicio y obtener posteriormente el certificado oficial de participación.