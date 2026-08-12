El País

Simulacro Nacional 2026: ¿a qué hora inicia este miércoles 12 de agosto?

La CNE realizará este miércoles la octava edición del ejercicio nacional y contempla ocho escenarios de amenaza

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Por Cristian Mora
El octavo Simulacro Nacional se realizará para poner a prueba protocolos ante riesgos como sismos, incendios y tsunamis.
El Simulacro Nacional 2026 se realizará este miércoles 12 de agosto a las 10 a. m. y permitirá practicar protocolos ante ocho tipos de amenazas. (Cortesía/CNE)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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