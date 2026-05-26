El País

Sífilis aumenta 30% en Costa Rica: conozca los síntomas a los que debe estar atento

El país reporta un alza de 251 contagios respecto al mismo periodo del año anterior; especialista describe los síntomas para un diagnóstico temprano

EscucharEscuchar
Por Marianela Arias Vilchez
Los casos de sífilis en todas sus formas subieron un 30,6% en 2026. Limón registra la tasa de incidencia más alta del país y San José la mayor cantidad de contagios.
Los casos de sífilis en todas sus formas subieron un 30,6% en 2026. Limón registra la tasa de incidencia más alta del país y San José la mayor cantidad de contagios. (Canva Stocks/Studioroman / Karola G de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVSífilis
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.