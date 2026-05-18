Casos de sífilis suben un 26% en Costa Rica: conozca las zonas que concentran mayor impacto de la infección

Los casos de sífilis en todas sus formas crecieron respecto al 2025. San José tiene más infectados, pero Limón registra la mayor tasa de incidencia.

El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud detalla que, en las primeras 17 semanas del año, el país sumó 1.082 casos de sífilis en todas sus formas. Esta cifra representa un incremento del 26,7% en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando hubo 854 alertas.

La provincia de Limón encabeza la afectación por densidad poblacional. El Caribe registra la tasa más alta de incidencia con 36,7 casos por cada 100.000 habitantes.

En términos de volumen absoluto, San José concentra la mayor cantidad de personas enfermas. La capital contabiliza 465 reportes, seguida por Limón con 168 y Alajuela con 140 casos registrados.

El perfil epidemiológico indica una vulnerabilidad en los menores de un año. Este grupo presenta la tasa específica más elevada del país, situada en 66,6 por cada 100.000 habitantes. Salud reporta 45 casos en este grupo etario.

La población infantil entre los 1 y 14 años no reporta casos actualmente. Los grupos entre los 25 y 34 años agrupan la mayor concentración de diagnósticos positivos.

Salud asocia este comportamiento epidemiológico a factores de exposición según la etapa de vida. Por ello, el ente indica que resulta pertinente focalizar estrategias de prevención y vigilancia en adultos jóvenes por su alto volumen de casos. También es prioritario el abordaje en menores de un año debido a su elevada tasa específica y mayor riesgo poblacional.

Las autoridades señalan la necesidad de fortalecer el diagnóstico oportuno y la educación sexual en la población sexualmente activa.