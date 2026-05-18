Salud

Casos de sífilis suben un 26% en Costa Rica: conozca las zonas que concentran mayor impacto de la infección

El Ministerio de Salud confirma un incremento en los diagnósticos de sífilis. San José concentra más casos, pero Limón lidera la tasa de incidencia nacional

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Por Marianela Arias Vilchez
Los casos de sífilis en todas sus formas crecieron respecto al 2025. San José tiene más enfermos, pero Limón registra la mayor tasa de incidencia.
Los casos de sífilis en todas sus formas crecieron respecto al 2025. San José tiene más infectados, pero Limón registra la mayor tasa de incidencia. (Canva Stocks/studioroman / Karola G de Pexels)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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