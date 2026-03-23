Setena confirma viabilidad ambiental de proyecto hotelero en playa Panamá, pero advierte de que no autoriza obras

Prevista del proyecto Bahía Papagayo, desarrollado por la empresa Enjoy Hotels & Resorts, en playa Panamá en Carrillo (Guanacaste), según información publicitaria divulgada por esa empresa.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) confirmó, a inicios de febrero, la vigencia de la viabilidad ambiental del proyecto hotelero de la empresa Enjoy Hotels & Resorts, en playa Panamá, en Carrillo, Guanacaste. Sin embargo, precisó que esto no faculta, per se, la ejecución de las obras.

La aclaración consta en una resolución del 3 de febrero, donde la Setena consignó que le corresponde a las autoridades sectoriales competentes —y no a ella— valorar si procede la emisión de permisos de construcción, pues actualmente existen procesos legales en trámite.

El pronunciamiento surgió cuando la Secretaría desestimó un incidente de nulidad presentado en contra de ese proyecto turístico, denominado Bahía Papagayo, cuya inversión asciende a $925 millones.

“La propuesta del desarrollador armoniza con el entorno ambiental; sin embargo, no faculta por sí misma la ejecución de las obras”, consignó la Setena en la resolución N.° 0215-2026-SETENA.

No obstante, Pamela Granados Ugalde, gerenta de Desarrollo del proyecto, explicó que ya cuentan con el permiso de construcción de la Municipalidad de Carrillo y solo les falta un permiso de tala de parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), para iniciar la primera etapa del proyecto.

Insistió en que, si bien actualmente la Sala Constitucional analiza una acción de inconstitucionalidad relacionada con la normativa que permite construcciones en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, este trámite no impide el avance de las obras.

“Una acción de inconstitucionalidad que puede durar años no detiene procesos administrativos”, dijo Granados, quien recalcó que esperar un fallo de la Sala en este caso haría inviable el proyecto.

De todos modos, reiteró: “No vamos a empezar un proyecto si no tenemos todo en orden”.

La aclaración surge luego de que, el pasado 17 de febrero, Enjoy Hotels & Resorts comunicó en sus redes sociales que, con la viabilidad ambiental “en firme”, el proyecto avanza “con certeza” y bajo una premisa de “desarrollo responsable”.

Procuraduría delimita alcance del ICT

Un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) cuestionó la normativa que regula la construcción de proyectos inmobiliarios en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (PTGP).

El abogado del Estado recomendó a la Sala Constitucional anular dos incisos del reglamento que regula la construcción en el polo, en donde está el proyecto hotelero de Enjoy Hotels & Resorts.

El procurador general, Iván Vincenti Rojas, señaló choques con la carta magna en dos disposiciones del Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (N.° 4572), reglamento que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) aprobó en julio de 1995 y que fue reformado en el 2012.

Se trata de dos parámetros relacionados con el diseño y la construcción de los proyectos turísticos que, de acuerdo con Vincenti, carecen de sustento técnico y científico, por lo que atentarían contra la protección del ambiente.

Así lo consignó en un oficio remitido a los magistrados el 8 de diciembre anterior, en el marco del expediente 25-033926-0007-CO, donde se estudia la acción de inconstitucionalidad antes mencionada.

En ese documento, subrayó que la administración de esa área “no constituye un régimen de excepción frente a la normativa ambiental vigente” y que las competencias del ICT no excluyen las atribuciones de otras autoridades.

En particular, indicó que la potestad del ICT se ejerce sin suprimir las funciones de la Administración Forestal del Estado y del Sinac en la tutela de los ecosistemas costeros y del patrimonio natural del Estado.

De declararse inconstitucionales esos dos incisos y de hacerse inviable el proyecto, Pamela Granados, la gerenta de Desarrollo, no descartó ejecutar acciones legales en contra del Estado.

Vista de zona boscosa en el sector de Playa Panamá, en el Golfo de Papagayo. (Salvemos Playa Panamá/Cortesía)

Investigación penal en curso

Además de este proceso en la Sala Constitucional, la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz mantiene abierta una causa penal por el presunto delito de tala ilegal en una concesión vinculada a Enjoy Hotels & Resorts.

El Ministerio Público abrió la investigación de oficio, tras un informe técnico del Sinac que confirmó la existencia de una socola —desmonte de vegetación menor, con árboles de menos de 15 centímetros de diámetro— en un terreno con cobertura boscosa en playa Panamá.

Al 24 de febrero anterior, la causa, que se tramita bajo el expediente 25-000008-1791-PE, se mantenía en la fase de investigación preparatoria.

“Están en trámite algunas aclaraciones y adiciones de pericias realizadas, específicamente para la determinación de bosque, tal como lo establece la Ley Forestal”, informó la Fiscalía, mediante su oficina de prensa.

Al cierre de esta edición, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), al que están adscritas Setena y el Sinac, no respondió consultas enviadas por este diario.