Una oficial de Fuerza Pública organizó ‘Caravana del Payaso’

Una oficial de la Fuerza Pública habría sido una de las organizadoras de la llamada “Caravana del Payaso”, una actividad de motociclistas que ocasionó un enorme caos vial la tarde del domingo en Curridabat, Zapote, Montes de Oca y San José.

Se trata de Kristtel Zúñiga Vega, de 39 años, quien convocó al desfile mediante un evento en Facebook, en el que aparece su perfil personal como una de las organizadoras. En su cuenta, la mujer indica que labora como “agente” del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) desde julio de 2006 e incluso ha colgado fotografías con su uniforme policial.

En 2016, la funcionaria laboraba como oficial en el Alto de Guadalupe, en la delegación de Goicoechea. Este martes se llamó a esa sede policial, pero respondieron que hace más de seis meses fue trasladada a la delegación de Moravia.

Además, en registros públicos la ciudadana aparece con correos electrónicos ligados al MSP y la Fuerza Pública.

La Nación intentó contactar a Zúñiga pero no contestó su celular. También se consultó a Seguridad Pública si la policía se mantiene activa en la institución y si se investigaría su participación en los hechos que provocaron el desorden en las calles, pero no se han recibido respuestas.

Las acciones de los motorizados podrían calificar en al menos 14 faltas establecidas en la ley de tránsito.

Durante la caravana los motociclistas bloquearon el paso en varias vías públicas para hacer piques y piruetas. Además, irrespetaron señales de tránsito y semáforos en rojo. (Alonso Tenorio)

Fiesta en centro judicial

Este diario confirmó que luego del caótico desfile por las calles de Zapote, Montes de Oca, Curridabat y San José, los motociclistas culminaron su caravana con una fiesta en el Centro Recreativo de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud).

Mario Mena, secretario de Anejud, dijo que el festejo se extendió de las 5 p. m. a las 9 p. m. y que llegaron más de 400 personas. Dijo desconocer quién fue el o la representante de los motociclistas que se encargó de coordinar con el centro del sindicato del Poder Judicial para el festejo.

Alegó que la persona que sabe eso es el administrador del lugar, llamado José Enrique Murillo, pero cuando este diario le consultó a esta persona quién fue el líder de los motociclistas que lo contactó, suministró el número de un hombre de apellido Bustos quien dijo que solo fue a poner equipo de sonido y pantallas.

Mena afirmó que desconocía sobre el caos vial que generaron los motociclistas en San José previo a llegar a la fiesta en el centro de Anejud y si tomaron bebidas alcohólicas en el festejo.

“Para nosotros una cosa no va con la otra. Nosotros tenemos un centro de recreo que se alquila para algunas actividades e independientemente del caos o lo que sea, que no estaba yo tampoco enterado porque no sé de dónde llegaron, sinceramente yo ni estuve ahí, pues no había ningún problema con que llegaran ahí como actividad última de lo que andaban haciendo.

“Sinceramente, no estoy informado de qué era lo que andaban haciendo, yo no me encargo de esas cosas aquí en el sindicato, para eso hay gente que se encarga de eso. Lo que sí sé es que llegaron muchos motociclistas allá y que no hubo ningún problema de nada, ahí lo que hicieron fue tomarse algo”, concluyó el dirigente gremial.

Este es el afiche publicitario con el que se convocó a los motociclistas a la 'Caravana del Payaso' y que se encuentra en el evento de Facebook en el que organizaron la actividad.

Violación a ley de tránsito

La Policía de Tránsito confirmó que pese a que la caravana agrupó a cientos de motociclistas que incurrieron en múltiples infracciones a la ley de tránsito, solo se logró sancionar a ocho personas por obstruir el paso, no usar casco y no usar dispositivos retrorreflectivos. Además, se decomisaron cuatro motos, entre ellas una que había sido reportada como robada.

El subjefe de Operaciones de Tránsito, Felipe Venegas, aclaró que las personas pueden realizar este tipo de convocatorias siempre y cuando no generen el caos vial como el del domingo.

“El límite es cuando afectamos los derechos de los demás. Perfectamente pueden circular a una velocidad adecuada, pero cuando ya empiezan a hacer desorden, piruetas, obstruir el paso o agredir a otros usuarios de las vías públicas es cuando no se debe hacer esto y se tiene que reportar ese tipo de situaciones”, declaró.

Venegas confirmó que Tránsito no fue informado de la actividad.