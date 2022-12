Tránsito emite estos consejos si va a pasear durante el fin de año

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por medio de la Policía de Tránsito, emitió una serie de recomendaciones a las personas que viajarán a los diferentes lugares del país para disfrutar de las vacaciones de fin de año.

Las autoridades recordaron que todas las personas que viajen en un vehículo particular deben ir sujetas con cinturón de seguridad y con dispositivo de retención de menores y además no debe existir un exceso de pasajeros.

Por otro lado, si se lleva equipaje, lo recomendable es no saturar el vehículo, para evitar que se desestabilice el automotor, más cuando se colocan en el techo.

“Si lo hacen, la principal recomendación es llevarlo bien amarrado, para que nada caiga y no generen una tragedia con otros vehículos. La carga no debe salirse por ningún lado, no debe tapar la placa ni la vista por los retrovisores, ni obstruir la visibilidad de las luces”, mencionaron las autoridades de tránsito.

¡Atención! Servicio de tren estará suspendido estos días

Alexander Solano, director de la Policía de Tránsito, dijo también que si las personas planean viajar a lugares largos donde tengan que hacer recorridos de hasta 100 km de una sola vez, se debe revisar el estado mecánico y eléctrico del vehículo.

“Tenemos, desde los primeros días de noviembre, todo un plan operativo, que hemos venido ejecutando, según el caso. Actualmente, enfocamos los esfuerzos en la regulación por las compras navideñas, se viene el Tope y luego vendrá la fase principalmente fuera del Valle Central, para la que ya estamos preparados”, resumió el funcionario.

En el caso de peatones y ciclistas, las autoridades les piden tener particular precaución, si no conocen bien la zonas donde estarán para evitar accidentes y vestir con ropa llamativa.