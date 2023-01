Padres de familia pueden denunciar a profesores que ejercen de manera ilegal

Los padres de familia pueden denunciar ante el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes Costa Rica (Colypro) la presencia de profesores impartiendo clases, sin estar colegiados o sin ser profesionales en esa materia .

Colypro reclama que 2.000 docentes trabajan sin estar colegiados

Solo el año pasado, esa entidad recibió 1.200 denuncias de personas que laboran en centros educativos sin estar colegiados o contar con los atestados respectivos.

El fiscal del Colypro, Ronny Castro, aseguró que la mayoría de esas denuncias las realizan los mismos padres familia o compañeros de trabajo que perciben que no están siendo remunerados justamente, a pesar de que tienen mejor grado académico.

Según el Colypro la mayoría de denuncias que reciben corresponden a centros privados, estos alegan tener autonomía para la selección de su personal. (JOHN DURAN)

“La gran mayoría es de centros educativos privados y las denuncias las hacen precisamente los padres de familia que consideran que pagan grandes cantidades de dinero y que no están recibiendo los servicios de un profesional (...) incluso hemos encontrado profesionales que ejercen en un centro educativo, impartiendo una asignatura por la cual no han sido graduados, por ejemplo, un orientador dando lecciones de Psicología, entonces eso sucede porque son personas que contratan en los centros educativos, que posiblemente no son graduados y no son colegiados”, indicó Castro.

Un chef enseñaba Matemáticas: Colypro detecta personal no idóneo en colegios privados

El representante de Colypro recordó que, por ley, todos los profesionales de enseñanza primaria, secundaria y superior, deben estar colegiados, aunque laboren en centros privados, según lo establece la Ley 4770, que creó dicha entidad.

En todos los casos donde se detectan este tipo de irregularidades, los docentes en primer lugar son notificados y se les indica que deben colegiarse, adicionalmente el Colypro podría presentar las respectivas denuncias ante el Ministerio Público por ejercicio ilegal de la profesión.

El artículo 322 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de tres meses a dos años, al que ejerciere una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin haber obtenido la autorización correspondiente.

El Colypro, además, hace la llamada de atención al centro para que corrija la anomalía; de lo contrario, el caso se eleva a la Dirección de Educación Privada del MEP.

Reconocimiento para colegios privados generó polémica

A inicios de enero, el Colypro anunció el lanzamiento de un programa de reconocimiento mediante el cual se otorga puntuación a los centros de enseñanza privados, de acuerdo al número de docentes que tuviesen colegiados.

La Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) cuestionó dicho reconocimiento al afirmar que este no garantiza la calidad de la enseñanza ni las cualidades de los docentes, pues no evalúa de forma técnica, ni al personal, ni la propuesta de educación.

Dicha asociación argumentó que cada centro educativo privado es autónomo, por lo que tiene potestad de tener un proceso de selección de personal, lo que les permite escoger a los profesionales que consideren mejores, de acuerdo con su filosofía y propuesta educativa.

“La obligación de colegiarse es del profesional, y en muchos centros privados no es requisito para la contratación. Si el simple hecho de cumplir con los requisitos mínimos y estar al día con las colegiaturas fuera garantía de calidad, la educación pública no estaría enfrentando la crisis educativa más profunda en las últimas décadas”, indicaron en un comunicado.

Colegios privados cuestionan acreditación de Colypro: ‘No garantiza calidad educativa’

No obstante, el fiscal del Colypro insistió que pese a que en el 2012 se presentó una demanda por parte de un grupo de docentes solicitando que se eliminara la colegiatura obligatoria, esta fue rechazada y en el 2020 nuevamente se dio la razón a ese colegio profesional cuando se rechazó un recurso de revocatoria, con el cual se indicó que colegiarse es requisito para el ejercicio de la educación en todos los ámbitos.

Castro insistió en que el reconocimiento anunciado no es un sello, ni certificación, añadió que es un proceso voluntario al que se pueden someter los centros privados y que a su vez representa una garantía para los padres de familia.

“Evidentemente el padre de familia con esto va a tener la certeza y la tranquilidad de que en el centro educativo donde sus hijos están, van a haber docentes colegiados y graduados (...) es una forma de decirle al centro educativo privado que nosotros valoramos el esfuerzo de tener docente graduados y colegiados”, agregó.