No proponer precios de combustibles es ‘estrategia’ ante ‘percepción negativa’ de Recope, dice exjerarca

Alejandro Muñoz, exjerarca de Recope, evaluó delegar en Aresep la fijación de precios de los combustibles, pero desistió por consejo del departamento de Estudios Económicos. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

Recope evaluó, en la Administración anterior, la posibilidad de delegar en Aresep el cálculo del monto a ajustar, mensualmente, en el precio de los combustibles, pero según Alejandro Muñoz Villalobos, quien presidió la entidad entre 2018 y 2022, no lo hizo “por transparencia”.

Incluso, Muñoz considera que la decisión del nuevo jerarca de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Juan Manuel Quesada, de no solicitar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) un monto específico de alza o baja es una “estrategia” para contrarrestar la “percepción negativa” de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en la opinión pública ante los constantes aumentos.

Muñoz contó que cuando durante su presidencia se dio la propuesta que aplica ahora Quesada, escuchó recomendaciones. “El consejo del Departamento de Estudios Económicos de Recope fue contrario a esta idea por transparencia. Hay una percepción negativa de Recope porque a nadie le gusta que le aumenten los precios de nada, pero es que esa es la realidad”. Derivado de ese pronunciamiento, el exjerarca decidió que la empresa continuaría haciendo el cálculo, como de costumbre.

Y agregó: “Por la percepción tan negativa que hay sobre Recope en el país, yo pienso que esto es algún tipo de estrategia como para que no sea otra vez la Refinería quien sugiera los precios de los combustibles. El nuevo presidente ejecutivo lo que está haciendo es pasándole la responsabilidad a Aresep de tener que decir ellos cuáles van a ser los nuevos precios, que de cualquier forma el cálculo tiene que darle igual a las dos instituciones, porque la metodología es la misma”.

Aresep, en un comunicado, indicó algo similar: “La decisión tomada por Recope de no presentar el estudio tarifario es para no decir ante la opinión pública, como lo ha hecho siempre de manera transparente, cuál es el monto del ajuste mensual que corresponde aplicar”.

Juan Manuel Quesada, quien laboró entre 2013 y 2016 como intendente de Energía, confirmó el jueves a La Nación que, en adelante, solo enviarán información técnica y estadística a la Autoridad Reguladora, para que sea esa entidad la que determine las nuevas tarifas. Sin embargo, Muñoz advierte de que “nada se gana con endilgarle a la Aresep el anuncio, si de todas maneras Recope también es responsable”.

Muñoz añadió que “en los últimos tiempos hemos tenido la pandemia y luego irregularidades como la guerra Rusia-Ucrania. Claro, tenemos dos años o más de estar recibiendo solamente altas en los precios. Entonces no es nada fácil para quien ocupe la presidencia de Recope decir que los precios van nuevamente al alza. Yo pienso que se debe a eso, a no ser Recope el que dé a conocer los precios, sino la Aresep.

“La gente no entiende que hay problemas que siguen impulsando las alzas de los precios en el mercado internacional. El común de la gente no lo entiende o no se sienta a analizar. Obviamente, los combustibles tienen efecto en toda la actividad económica del país. Todo aumenta. La gente ve que cuesta más caro cada vez que va a la gasolinera y tiende a echarle las culpas a la Refinadora, pero Recope está llamado a ser una empresa transparente, se entienda o no, esa es la realidad”, recalcó el exjerarca.

Afirmó que, en teoría, esta decisión de Quesada no debería afectar los precios de los combustibles que pagan los usuarios en las gasolineras, porque la metodología es una sola, sin importar qué institución la aplique.

Advirtió que al delegar en Aresep el análisis de toda la información de costos y finanzas que hay detrás de la importación de combustibles se podría incurrir en una demora en la actualización de los precios. “Un atraso muy largo podría traer problemas a Recope, porque necesitan tarifa para pagar la factura petrolera. Si eso sucede o hay atrasos, sería muy serio y podría provocar desabastecimiento. Dudo que estemos en esa situación, pero si eventualmente no hay acuerdos entre Aresep y Recope y continúa esta dinámica, podría suceder”, concluyó.

