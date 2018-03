"Los artesanos no se están trasladando. Hasta el día de hoy el grupo que está afirma que no se va a trasladar. Convocaron a una reunión mañana (en la Municipalidad) pero no se van a reunir. Nosotros le hemos manifestado al juez y a los medios que más de un 80% de la gente, por su propia voluntad, no quiere trasladarse, si lo están haciendo es porque Johnny Araya les dice que se trasladen voluntariamente, para evitar los efectos de un traslado forzoso", explicó Acuña.