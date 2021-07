Malekus piden respetar más su tradición de pesca ancestral

La pesca de guapotes, mojarras y tortugas en ríos o caños de la zona norte del país forma parte de la cultura indígena maleku, una tradición que los integrantes de esa etnia esperan que las autoridades respeten este año.

A pesar de que la tradición ha sido protegida a través de diferentes pronunciamientos, los malekus han tenido que afrontar la confiscación de los peces en más de una ocasión por las autoridades ambientales y policiales.

Esta etnia vive en los palenques El Sol, Margarita y Tonjibe, en el cantón de Guatuso, Alajuela. Según algunos pobladores, la Fiscalía General de la República emitió una circular en noviembre del 2011 –la 13-ADM Política de persecución penal y abordaje de causas indígenas– para proteger la pesca.

Ese documento indica que cualquier indígena maleku puede pescar y utilizar los recursos de la zona. “(...) la actividad de pesca desarrollada por los indígenas malekus se excluye del tipo penal descrito en el artículo 97 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre”, aclara el documento.

Más respeto. “En años anteriores, las autoridades no nos permitieron pescar y hasta nos han decomisado las piezas. Ahora confiamos en que se respete esta resolución”, explicó Marconi Lacayo, indígena.

Este derecho también está estipulado en el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, jurisprudencia de los órganos de derechos humanos de la ONU y, especialmente, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En esos estrados se ha estipulado que “la pesca es un elemento central en la identidad del pueblo maleku y esencial en el fortalecimiento de su espiritualidad”.

Eliécer Velaz, otro indígena, expresó : “La pesca en estos primeros meses del año es una tradición ancestral. Esperamos que se nos respete nuestro derecho, algo que vamos enseñando a las nuevas generaciones malekus”.

Alcides Elizondo, poblador maleku, hizo un llamado a entender que ellos no pescan por hacer un daño ambiental.

“Que no se malinterprete. Nosotros no somos una amenaza para el ambiente. No pescamos ni cazamos en forma indiscriminada, solo lo hacemos para comer y para mantener la tradición de nuestros antepasados”.