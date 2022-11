Gordo navideño: Agüizotes y números más buscados para el sorteo de este año

Cada año cuando trascienden historias de los ganadores del Gordo navideño, es común que surjan las anécdotas sobre las razones del por qué esa persona se decidió jugar ese número y siempre hay quienes hacen alusión a los famosos agüizotes.

Una fecha de cumpleaños, un sueño con un familiar muerto o hasta los números reflejados en las alas de una mariposa son parte de los motivos que los hicieron elegir el número que los convirtió en millonarios.

Gordo navideño: Así se hicieron millonarios los últimos ganadores

A casi un mes de que se juegue el esperado sorteo de Navidad, Ana María Mendoza Aguilar, quién tiene más de 30 años vendiendo lotería en el centro de San José, contó cuáles son algunos de esos agüizotes que siguen llamando la atención de los jugadores de lotería y cuáles son los números “calientes” para este año.

“Por supuesto que el 18 es el número uno verdad, todo el mundo lo pide por la fecha del sorteo, pero sí ha costado mucho que la Junta de Protección Social (JPS) me lo dé para poder venderlo. Después está el 54, que me lo están pidiendo mucho y no sé por qué”, contó la vendedora.

Sueños, agüizotes y 'gallo tapado' trajeron suerte a ganadores del Gordo navideño

Ana María Mendoza, tiene más de 30 años de vender lotería en San José, ella asegura que le gusta vestir con atuendos navideños y "gritar" a todo pulmón los números que ofrece para atraer más compradores. (Rafael Pacheco Granados)

Mendoza aseguró además, que el principal agüizote por el cual consultan los compradores, es el número que deben jugar cuando sueñan con un familiar fallecido. Sin dudarlo respondió que en estos casos se debe jugar el 99.

Otros agüizotes comunes son las edades o fechas de cumpleaños de hijos, padres o personas con las que sueñan. Además, el número 30 es siempre de los favoritos, precisamente por ser uno de los que se ha repetido más veces en el sorteo. Este año también hay particular interés en el 00.

En el caso del 30, de acuerdo con datos de la Junta de Protección Social, fue el que salió la primera vez que se jugó el Gordo navideño y desde entonces se ha repetido en tres ocasiones, al igual que el número 15 y el 19.

Esos dos últimos tienen la curiosidad de que en los dos últimos sorteos resultaron favorecidos, siendo la misma fecha en que se jugaba el sorteo, es decir, el año pasado el Gordo navideño se realizó el 19 de diciembre y el premio mayor resultó ser el 19 con la serie 613.

Estos son los números que más veces han salido en el Gordo navideño

En tanto, los números que se han repetido en dos ocasiones son: el 03, 06, 33, 40, 50, 62, 66 y 94. Mientras que números como el 00 y el 99 nunca han sido elegidos por el azar.

Consultada por el ritmo de las ventas, la vendedora aseguró que en esta ocasión no puede quejarse, porque siempre le mete muchas ganas a la venta de lotería.

“Siempre estoy vestida de Navidad como a mí me gusta, estoy en el bulevard de la Avenida 4 y paso gritando. Entonces, vieras que no me puedo quejar, gracias a Dios, porque a pesar de todo, como yo vendo las fracciones al precio oficial, pues he logrado sacar hasta el último numerito que me van dando, aunque tenga que gritar más”, comentó la mujer, quien aseguró que hace un par de años vendió el premio mayor de uno de los sorteos de consolación.

Este año el premio mayor por entero será de ¢1.600 millones y ¢40 millones por fracción. Los billetes de lotería cuestan ¢80.000 y cada pedacito tiene un valor de ¢2.000.

Gordo navideño sale a la calle: Premio mayor será de ¢1.600 millones por entero