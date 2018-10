"Hoy me siento un poquito mejor, estos días atrás me sentía en un sueño, no lo podía creer, mi esposo y yo nos miramos y decíamos '¿cómo es posible, tenemos un hijo obispo? ', cuando nos dijo que iba a ser obispo nos reunió a toda la familia, pero no le salían las palabras y solo lloraba, a mí me pasaba de todo por la mente y yo le abracé y le dije 'lo que nos tenga que decir dígalo' y él me dijo 'má es que me nombraron obispo", recordó entre lágrimas la mamá.