Costa Rica vuelve a recibir vuelos chárter desde Puerto Rico luego de 15 años

Costa Rica retomó este domingo los vuelos chárter desde Puerto Rico, tras más de 15 años de no brindar esa ruta directa.

110 turistas provenientes de San Juan, fueron quienes inauguraron la que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), calificó como una una “breve” temporada de vuelos chárter desde la llamada “isla del encanto”.

Los visitantes fueron recibidos con sombreros y pañuelos típicos, en medio de marimbas, cimarronas y bailes típicos a su llegada al aeropuerto Juan Santamaría.

De acuerdo con el ICT, los vuelos chárter serán operados por la aerolínea Swift Air entre el 25 de junio y 6 de agosto, con frecuencias semanales que llegarán al Santamaría los domingos a las 10:15 a.m. y despegarán a las 11:15 a.m. bajo la modalidad back to back.

Los vuelos arribarán al país todos los domingos.

“En estos momentos de reactivación económica del sector y siempre con la premisa del aumento de la conectividad de Costa Rica con otros destinos, la operación de estos chárter directos desde Puerto Rico en la modalidad back to back suman y aportan para que los costarricenses dedicados al turismo y la población en general tengan nuevas fuentes de empleo y una vida mejor”, indicó el ministro de Turismo William Rodríguez.

De acuerdo con las autoridades los turistas boricuas que visitan nuestro país, corresponden a familias, parejas, jóvenes y adultos mayores, quienes disfrutarán de destinos populares como volcanes, aguas termales en La Fortuna y parques nacionales como el de Manuel Antonio.

“La importancia de la operación de estos vuelos chárter directos desde Puerto Rico es precisamente ofrecer al turista una conexión directa y sin escalas que tarda aproximadamente dos horas y treinta minutos desde la isla. Esperamos que su experiencia sea grata y de esta manera esta misma operación pueda ser repetida el próximo año en fechas similares e incrementar así, en mayor escala el número de pasajeros que nos puedan visitar desde esta encantadora isla”, explicó Wally Sibaja, gerente de Marbella Tours, quién ha liderado la coordinación general de esta temporada de vuelos chárter.