“Desde el Ministerio y Educación Vial se hace un llamado a las personas para que sean conscientes del plazo que tienen para renovar la licencia en dos sentidos, que no se sientan presionados si no pueden obtener un espacio la primera semana, se espera una afluencia grande de usuarios y también que no dejen el trámite para última hora, pues no se extenderán nuevamente los periodos de gracia”, añade el comunicado.