— Bueno parto de lo siguiente, las personas con tendencia a la homosexualidad o homosexual, desde nuestra perspectiva y por tanto como hijos de Dios, a estas personas se les acompaña espiritualmente no se les discrimina, no se les excluye y desde todo punto de vista es inaceptable que por una razón de estas se de discriminación a una persona que merece todo respeto y no por ello deja de ser hijo de la Iglesia.