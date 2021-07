Arriendo de postes enfrenta a firmas de telecomunicaciones

La ley obliga a las empresas a permitir el acceso y uso de los postes para servicios de telecomunicaciones. El alquiler de un poste va de ¢8.000 a ¢11.000 anuales, dependiendo de si este es de cemento o de madera. | LUIS NAVARRO (Luis Navarro)

El arrendamiento de postes para la instalación de cables de telecomunicaciones mantiene enfrentadas a varias empresas.

Aunque una disposición legal obliga a las compañías a compartir esa infraestructura, previos estudios técnicos que demuestren su viabilidad, algunos operadores se niegan a hacerlo.

En la actualidad, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) tramita 13 denuncias relacionadas con el uso compartido de las estructuras.

Recientemente, un fallo de ese órgano dictó una medida cautelar contra la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec), en la cual ordena permitir el cableado de las empresas Tigo (antes Amnet), Transdatelecom, Femarroca y Telecable Económico.

No obstante, la empresa cartaginesa apeló la resolución de la Sutel y, a la fecha, no ha dado el espacio requerido por esas firmas.

Dagoberto Quirós, vocero de prensa de Jasec, aseguró que esa empresa no comparte lo resuelto por la Sutel, por lo que interpuso un recurso de revocatoria contra esa resolución.

“Fundamentalmente, estimamos que dicha entidad no ha resuelto y conocido una serie de gestiones previas de Jasec sobre el tema. Actualmente, Jasec se encuentra en espera de la resolución del recurso interpuesto”, dijo.

De acuerdo con el funcionario, la empresa nunca se ha negado a dar espacio en los postes. El problema, explicó, tiene origen en una disposición de la Sutel de que se deben otorgar 35 cm de espacio para cada operador, mientras Jasec tenía en su reglamento 15 cm.

“Al no existir espacio en los postes por la regla de los 35 cm impuesta por Sutel, surgió entonces el reclamo de estas empresas”, contó.

No obstante, Eduardo Castellón, vocero de la Sutel, aseveró que la regla de los 35 cm era únicamente para calcular las tarifas por cobrar por el uso de los postes.

Agregó que cada empresa puede utilizar las estructuras de la forma más eficiente que pueda, siempre y cuando mantengan las medidas de seguridad requeridas.

Del otro lado de la acera, Norman Chaves, gerente de Asuntos Corporativos de Tigo, afirmó que el tema no está resuelto. Jasec apeló la medida cautelar de la Superintendencia y, aunque eso no suspende lo dispuesto por ese órgano, a la fecha la empresa cartaginesa no se ha pronunciado al respecto, dijo

“Existen estudios debidamente validados y listos para que ellos (Jasec) nada más emitan el oficio respectivo para permitirnos hacer uso de esa infraestructura, pero, aun con esta resolución enviada por la Sutel, ellos no se han pronunciado y, lejos de eso, presentaron un recurso”, puntualizó Chaves.

El diferendo entre Jasec y Tigo data de hace casi cuatro años. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la cablera acudió a la Sutel en julio del 2010. Tras un largo proceso, hace dos semanas la Superintendencia emitió una medida cautelar en la que ordenó a Jasec permitir el uso de la postería requerida por la empresa demandante.

Chaves dijo que la negativa de la Jasec les impide ofrecer los servicios de televisión digital e Internet en varios barrios de la Vieja Metrópoli, o ampliarlos y hacer mejoras donde ya se prestan.