Acumulado de la JPS: Si no sale este martes, para el viernes habrá dos bolitas ganadoras

El premio del acumulado de la Junta de Protección Social de San José tiene para este martes una bolsa de ¢865 millones. Si no hubiera ganador porque la bolita con la palabra acumulado no saliera de la tómbola, para el viernes no habrá una sola, sino dos bolitas con esa palabra mágica.

“Son más oportunidades de que salga”, resumió la presidenta de la Junta, Esmeralda Britton.

Para el viernes, además, el premio habría crecido en ¢20 millones, por lo que estaría en 885 millones. A partir de ese momento, el monto que se suma por cada sorteo que no salga el premio acumulado será de ¢30 millones.

Así ocurrirá, porque según las reglas del juego, al cumplirse 11 sorteos sin que salga la bolita de acumulado aumenta la suma que va para la gran bolsa.

Dado el crecimiento del acumulado, los jugadores se han volcado a la compra, lo que provoca especulación por parte de vendedores y dificultad para encontrarla en línea.

Según informó la JPS, poco antes del mediodía del martes, ya todos los enteros habían salido de la entidad, mientras que de la que se vende en línea, solo quedaba el 30%.

Desde la semana pasada, los enteros tienen una fracción más cada uno, decisión que tomó la entidad para contrarrestar sobreprecios o condicionamientos de vendedores. De esta forma, de salir la bolita del acumulado, el premio se reparte entre 12 fracciones ganadoras, pues son dos enteros de seis pedacitos, que igualmente podrían estar en manos de un solo jugador.

La gran bolsa del premio del acumulado ha elevado el interés de los jugadores de chances o lotería. En el juego se participa con las mismas fracciones. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo se juega? Copiado!

La promoción del acumulado consiste en un juego adicional que se realiza luego de cada sorteo de lotería y chances. Una vez que se conocen los números ganadores de ese martes o viernes, en los chances, y los domingos, para la lotería, se sacan de otras tres tómbolas diferentes bolitas de número, serie y premio.

Los jugadores participan con los mismos pedacitos y billetes que se compran para la lotería o los chances.

En la tómbola con las bolitas de premios, hay una que tiene la palabra acumulado y 49 con premios adicionales que se reparten en cada sorteo. Los premios extras van desde los ¢2 millones hasta los ¢15 millones y se reparten entre todas las fracciones con número y serie que hayan sido elegidos en este juego.

Para este martes, habría en la tómbola 40 bolitas y una con la palabra esperada: acumulado.

En caso de que la serie favorecida con el acumulado no se haya vendido, como ocurrió el domingo 19 de febrero, el monto acumulado hasta ese momento se mantiene y suma los ¢100 millones con los que tradicionalmente inicia el juego. Eso sí, la totalidad de las bolitas vuelven a incorporarse a la tómbola de premios.