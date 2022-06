15 gatos muertos en un mes: asesino vuelve a atacar en Heredia

Esta fue la última fotografía que le tomó una vecina de La Aurora de Heredia a sus gatos antes de encontrarlos sin vida cerca de su casa. Al parecer, fueron envenenados. Foto: cortesía

La preocupación regresó a un barrio de La Aurora de Heredia donde los habitantes aseguran que un vecino conocido por envenenar gatos volvió a las andadas y que en el último mes exterminó un total de 15 felinos.

Muchos dicen saber quién es el presunto asesino de mascotas. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) conoce la situación debido a una denuncia que interpuso una afectada desde hace más de un año, pero los pobladores alegan que dicho proceso quedó “en nada”.

Los quejosos alegan haber presentado muestras de la comida envenenada que el sospechoso coloca en las calles y hasta videos de cámaras de vigilancia donde se le observa en acción. El caso se sigue bajo el expediente 21-002955-0059-PE.

Guillermo Soto, representante de la comunidad, contó a La Nación que luego de que este diario expusiera la situación en junio anterior, cuando fallecieron más de 20 animales, los decesos se detuvieron, pero señaló que en el último mes volvieron a presentarse.

“La vez pasada había hecho una matazón grande y nosotros habíamos encontrado los venenos, algunos en latas de atún y demás recipientes. El asunto como que se calmó un tiempo, pero ahora han comenzado a morir de nuevo muchos gatos; de hecho solo ayer encontraron cuatro cadáveres y todos los días aparecen más.

“Varios vecinos han tenido que buscar espacios para enterrar los cuerpos y aún no hemos podido averiguar dónde es que está poniendo el veneno, porque ahora se puso más vivo y lo escondió más. Yo ya he recogido como ocho perros y gatos de la calle para que no estén en peligro de morir también”, relató Soto.

El líder comunal manifestó que se han filtrado audios en los que el presunto asesino confirma que acabará con cualquier gato que se encuentre en la zona, pero alegó que tampoco han generado la respuesta que esperaban de las autoridades.

“A las personas que denunciaron ante el OIJ les aceptaron el caso, pero como para que ya se fueran y no siguieran insistiendo. No hicieron nada más. Yo no sé si esa ley contra el maltrato animal quedó bien porque cuesta que la apliquen; tiene que ser algo como aquel muchacho que tiró un gato desde un edificio”, agregó.

Cementerio rodeado de niños Copiado!

Otra de las preocupaciones de los vecinos es que muchos de los gatos fallecidos aparecen en los alrededores de la Escuela Líder La Aurora, a la que acuden cientos de niños y niñas todos los días. De hecho, señalan que incluso se han hallado cuerpos en los pasillos del centro educativo, a escasos metros de las aulas y salones.

El conserje Ronald Ramírez contó a La Nación que durante el último mes han vuelto a tener que recoger los cadáveres en las madrugadas para que cuando lleguen los escolares no se los encuentren en medio camino. El encargado de hacerlo es el guarda, porque los demás funcionarios alegan que se les dificulta ver la escena.

“Ya van como 15 gatos muertos este mes. Cada mañana que uno viene hay un gato muerto aquí o en la sala donde están los niños de kínder. También aparecen en las cunetas, detrás de las vidrieras y hasta en el techo; por todo lado. Hoy en la mañana encontramos otro y todos tienen el mismo patrón: envenenados”, afirmó.

El funcionario de la escuela dijo que también han encontrado restos de comida en las cercanías del centro educativo, los cuales presumen que podrían estar envenenados y por eso temen por la salud de los estudiantes. Además, algunos alumnos se han llevado feas sorpresas al encontrar gatos fallecidos.

“Yo tengo 10 años de trabajar aquí y antes cualquier cantidad de gatos se veían por todo lado, pero ahora no. Ahora cuesta ver un gato por acá. Ahora lo que hay que estar haciendo es enterrando los cuerpos de los gatos para que los niños no los vean”, expresó Ramírez, para quien el tema es muy lamentable y triste.

Este es uno de los costados de la Escuela Líder La Aurora, en Heredia, donde se han encontrado gatos fallecidos y alimento al parecer envenenado.

Descaro en grupo de WhatsApp Copiado!

Una de las vecinas que ha liderado la lucha contra el “asesino de gatos” comentó que el sospechoso incluso ha manifestado sus intenciones en un grupo de WhatsApp en el que los habitantes reportan cuando encuentran un nuevo gato muerto. “Él dice que es como la OTAN contra Rusia, ¿puede creerlo?”, afirmó.

La mujer, quien pidió mantener en reserva su identidad por temor a represalias, mencionó que el hombre también ha amenazado vecinos y ha buscado otras personas con quienes asociarse para continuar con sus atentados. Agregó que varios habitantes han desistido de denunciar por el miedo que le tienen al sujeto.

Este periódico tuvo acceso a varios mensajes que supuestamente redactó el sospechoso en el citado grupo de vecinos. En uno de los textos escribió: “Con arsénico o estricnina... se acaba esto... no sé si don Roberto nos puede ayudar a conseguirlo o llamamos a unos chinos dueños de restaurantes chinos (emojis de risa)”.

También se tuvo acceso a un audio donde el hombre dijo que no quería llegar al extremo de envenenar a los animales para eliminarlos. Sin embargo, luego de decir eso, agregó “pero como diría Donald Trump, todas las opciones están sobre la mesa, no se ha descartado absolutamente nada”.

La vecina que conversó con La Nación comentó que el problema habría iniciado porque el sujeto una vez alegó haber encontrado excremento de gato en su cochera, y luego de eso empezaron a aparecer los animales muertos. Para ella la situación es desesperante porque dice que ya se han agotado todos los esfuerzos.

“Me dijo otro vecino que puso una segunda denuncia el año pasado, pero que también las autoridades no hicieron nada y no le notificaron nada. Desde el año pasado ha sido una matanza terrible y es algo que no para, porque al asesino no le importa y sabe que las leyes no están haciendo absolutamente nada”, concluyó.

Se consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el estado del expediente que se sigue por este caso, pero al cierre de esta información no se obtuvo respuesta. También se intentó contactar al presunto asesino de gatos para consultarle sobre las denuncias de los vecinos en su contra, pero no fue posible localizarlo.