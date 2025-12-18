Senasa advierte sobre los requisitos obligatorios para ingresar con mascotas a Costa Rica

Las personas que ingresen a Costa Rica con perros o gatos deben presentar un certificado sanitario oficial, además de cumplir con la vacunación y demás requisitos establecidos por Senasa.

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), recordó que las personas que deseen ingresar a Costa Rica con perros o gatos deben cumplir una serie de requisitos sanitarios obligatorios, para que la mascota sea admitida en el país y no sea devuelta a su lugar de origen.

Entre las exigencias establecidas por la institución se encuentra que los animales sean sometidos a un examen clínico por un médico veterinario en el país de origen, dentro de las dos semanas previas al viaje,

Además, portar un Certificado Sanitario Oficial, emitido por la autoridad sanitaria competente del país de procedencia, en el que conste el cumplimiento de los requisitos según la especie.

Senasa indicó que los perros y gatos que ingresen al país deben estar identificados con microchip, cuyo número debe declararse en el certificado sanitario, y contar con la vacunación contra la rabia si tienen más de tres meses de edad.

Vacunas y certificado internacional

El certificado veterinario internacional debe detallar la fecha de aplicación de las vacunas, la marca comercial, el número de lote y la fecha de validez, las cuales deben encontrarse vigentes al momento del ingreso al país.

En el caso de los perros, según su edad, deben tener al día las vacunas contra distemper, hepatitis, parvovirus, leptospirosis y rabia, mientras que los gatos deben estar vacunados contra rinotraqueitis felina, calicivirus, panleucopenia felina y rabia.

Además, los animales deben haber sido desparasitados contra parásitos internos y externos dentro de los 15 días previos a su llegada a Costa Rica, información que también debe consignarse en el certificado sanitario.

La institución añadió que, cuando perros o gatos procedan de países que exijan la titulación de anticuerpos contra la rabia y deban regresar posteriormente a su país de origen, el dueño debe portar ese documento para futuros trámites de exportación.

Senasa recordó que el incumplimiento de los requisitos sanitarios puede provocar la denegación del ingreso de la mascota y su devolución al país de origen. (Shutterstock/Shutterstock)

En los casos en que la mascota sea importada como carga, se debe gestionar previamente un permiso de importación por medio de una agencia aduanal, además de cumplir los requisitos sanitarios establecidos.

Senasa advirtió que, si no se cumplen estas disposiciones, el ingreso del animal será denegado y se procederá con su devolución al país de origen como medida sanitaria.