El País

Semana Santa, tiempo de perdón: católicos acuden a jornada de confesiones

La jornada de confesiones continuará mañana miércoles en la Catedral Metropolitana

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Por Sebastián Sánchez
Confesiones en Catedral Metropolitana
Momento en que católica recibe el perdón de sus pecados en la catedral metropolitana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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