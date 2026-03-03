Semaglutida oral: ¿cuáles medicamentos de este tipo tienen registro sanitario en Costa Rica?

Además de su versión inyectable, la Semaglutida también está disponible en tabletas.

Una marca de semaglutida en su versión oral ya cuenta con registro sanitario en Costa Rica, y otra está en proceso de revisión. Se trata de Rybelsus y Wegovy, respectivamente.

Así lo precisó el Ministerio de Salud tras consultas de La Nación. En este momento, y hasta el 2028, Rybelsus cuenta con registro sanitario para sus presentaciones de 3, 7 y 14 miligramos.

En el caso de Wegovy, el Ministerio de Salud detalló que a la fecha existen cinco solicitudes de registro sanitario para diferentes potencias del medicamento, no obstante, están en proceso de revisión.

La semaglutida es un medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2 y tras su aplicación se encontró que contribuye a la pérdida de peso. En Costa Rica, uno de los nombres comerciales más conocidos es el de Ozempic, fármaco inyectable.

Anteriormente, el Ministerio de Salud alertó que estos fármacos deben ser prescritos únicamente por un profesional médico, “previa valoración individual, ya que su administración sin supervisión puede generar efectos adversos importantes y poner en riesgo la salud del paciente”.

Sobre Rybelsus

Según el Ministerio de Salud, Rybelsus (semaglutida oral) está indicado en el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 que no han sido tratados adecuadamente para mejorar el control glicémico. La pastilla funciona como un complemento de la dieta y el ejercicio; también se puede indicar para personas intolerantes a la metformina.

En lo descrito por Salud, no se habla de que sea un medicamento para pérdida de peso.

Al hacer una revisión en línea de diferentes farmacias, en ninguna se encuentra este medicamento oral, por el contrario, Ozempic sí se puede adquirir.