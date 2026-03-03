El País

Semaglutida oral: ¿cuáles medicamentos de este tipo tienen registro sanitario en Costa Rica?

En el país, este fármaco se conoce principalmente en su versión inyectable como Ozempic, sin embargo, también está disponible en tabletas

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
El Ministerio de Salud advirtió el uso de varios medicamentos inyectables, que son promocionados en redes para bajar de peso, sin prescripción de un profesional médico.
Además de su versión inyectable, la Semaglutida también está disponible en tabletas. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SemaglutidaOzempicRybelsusWagovy
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.