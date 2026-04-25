Seis prófugos detenidos en la Zona Sur sospechosos por delitos como violencia contra las mujeres

Seis hombres con órdenes de captura fueron detenidos durante operativos policiales en la Zona Sur del país.

Seis hombres con órdenes de captura pendientes fueron detenidos por la Fuerza Pública durante operativos realizados en los cantones de Corredores, Golfito y Puerto Jiménez, en la Zona Sur del país.

Las detenciones se efectuaron en el marco de patrullajes preventivos desarrollados durante la última semana en distintos puntos considerados de interés para las autoridades.

Entre los casos, destacan tres personas vinculadas con delitos relacionados con violencia contra las mujeres, así como otros sospechosos requeridos por causas como venta de drogas, robo agravado y acoso predatorio.

Las detenciones se realizaron en los cantones de Corredores, Golfito y Puerto Jiménez, como parte de patrullajes preventivos. (Ministerio de Seguridad/Cortesía)

En Corredores, los oficiales realizaron varias capturas en sectores como Las Pangas, Ciudad Neily y Laurel, donde ubicaron a sujetos buscados por delitos como incumplimiento de medidas de protección, comercialización de drogas, robo agravado, daños y violación de domicilio.

En Puerto Jiménez, un hombre fue detenido frente a los Tribunales de Justicia por una orden urgente relacionada con el delito de acoso predatorio.

Mientras tanto, en Golfito, otro sujeto fue aprehendido en el sector de las pescaderías tras verificarse que era requerido por el delito de resistencia.

Todos los detenidos fueron puestos a las órdenes de las autoridades judiciales para el respectivo proceso.