El País

Seis prófugos detenidos en la Zona Sur sospechosos por delitos como violencia contra las mujeres

Operativos en Corredores, Golfito y Puerto Jiménez permitieron detener a sospechosos por delitos como violencia contra las mujeres, narcotráfico y robo

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Por Cristian Mora
Detención Fuerza Pública
Seis hombres con órdenes de captura fueron detenidos durante operativos policiales en la Zona Sur del país. (Ministerio de Seguridad/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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