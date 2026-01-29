Economía

Ministerio de Seguridad Pública abre reclutamiento policial en febrero: conozca cómo aplicar

Durante tres días, Seguridad Pública habilitará una plataforma digital para quienes desean ingresar a la Policía. Conozca quiénes pueden postularse, los requisitos solicitados y cómo completar el trámite

Por Silvia Ureña Corrales
15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
La inscripción se habilitará del 4 al 6 de febrero y exige noveno año aprobado. El trámite será solo digital.







