Ministerio de Seguridad Pública abre reclutamiento policial en febrero: conozca cómo aplicar

La inscripción se habilitará del 4 al 6 de febrero y exige noveno año aprobado. El trámite será solo digital.

El Ministerio de Seguridad Pública habilitará el 4, 5 y 6 de febrero un periodo extraordinario de reclutamiento para integrar el registro de elegibles de los cuerpos policiales del país. El proceso se realizará únicamente en línea y estará disponible por solo tres días consecutivos.

La recepción de solicitudes se efectuará mediante el sitio web oficial de la institución, donde las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente durante las fechas establecidas.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, la convocatoria está dirigida exclusivamente a costarricenses que nunca hayan llenado la solicitud. Quienes ya participaron en procesos anteriores continúan en trámite y, si se registran nuevamente, su gestión iniciará desde cero.

Reclutamiento policial (Ministerio de Seguridad Pública/Ministerio de Seguridad Pública)

Entre los requisitos académicos, la institución solicita contar con al menos el título de noveno año aprobado. Además, se considera deseable poseer licencia de conducir para motocicleta o automóvil, aunque este último requisito no es excluyente para el reclutamiento.

El objetivo del proceso es actualizar el registro de elegibles, del cual se seleccionan las personas que posteriormente ingresan a los distintos cuerpos policiales, según las necesidades operativas del país.

Para consultas o aclaraciones, el Ministerio habilitó el correo electrónico gestionesreclutamiento@msp.go.cr y varios números telefónicos, entre ellos el 2600-4085, 2600-4084 y 2600-4428, disponibles durante el periodo de inscripción.