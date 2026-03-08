Seguro para estudiantes: este es su costo y el respaldo que le daría a sus hijos en caso de un accidente

Un seguro estudiantil cubre cualquier accidente que tengan los alumnos asegurados, ya sea dentro o fuera del centro educativo.

Con el inicio del curso lectivo, tanto a nivel escolar como universitario, hay centros educativos que solicitan como requisito la adquisición de un seguro estudiantil que cubra a los alumnos de cualquier tipo de accidente.

Sin embargo, este tipo de póliza puede ser adquirida por cualquier padre, madre o persona encargada para estudiantes de centros educativos reconocidos por el Ministerio de Educación Pública (MEP), universidades reconocidas por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), así como para niños y niñas que acudan a guarderías u hogares infantiles que cuenten con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud.

En el caso de alumnos mayores de edad, pueden gestionarlo por su cuenta.

La Nación envió consultas al Instituto Nacional de Seguros (INS) para conocer cómo funciona el seguro estudiantil, sus costos, beneficios y limitaciones.

El seguro que ofrece el INS protege a los estudiantes ante accidentes y afirma que ofrece cobertura médica, por incapacidad y por muerte accidental.

Esta póliza funciona durante las 24 horas del día todos los días del año. Esto significa que cubre a los estudiantes asegurados aun estando fuera del centro educativo. El producto se comercializa de manera individual o colectiva.

– ¿Cuáles son los precios y cada cuánto se compra?

– La póliza se paga una única vez al año. Los precios varían según el plan: van desde los ¢7.950 hasta los ¢21.995.

– ¿Qué cubre este seguro?

– El seguro cubre únicamente accidentes, no enfermedades. Las coberturas incluyen:

Gastos médicos por accidente, como los siguientes:

Consultas

Medicamentos

Cirugías

Hospitalización

Exámenes diagnósticos

Terapias de rehabilitación

Incapacidad total o parcial permanente por accidente

Muerte accidental

Emergencias médicas no están incluidas.

– ¿Cuáles accidentes están contemplados?

En general, cualquier accidente súbito que cause lesiones, incluyendo:

Caídas

Golpes

Accidentes en recreos o deportes

Accidentes en el hogar o en la calle

Accidente en paseos, excursiones o vacaciones

Se excluyen:

Actividades de alto riesgo como, por ejemplo, aquellas en las que se utilicen motocicletas terrestres o acuáticas, el manejo de armas, entre otras.

Así como deportes practicados de manera profesional.

– ¿A qué centros médicos puede acudir un estudiante asegurado del INS tras el accidente?

El asegurado puede recibir atención en:

Red médica del INS

Hospital del Trauma.

En los 24 Centros de servicio de salud Regionales del INS, ubicados en todo el país.

Si acude a estos centros, no deberá pagar deducible ni coaseguro y el seguro aplicaría de manera directa.

Centro médico privado. También puede acudir a un centro médico privado y solicitar el reembolso de los costos asumidos. O bien solicitar previamente al Instituto la preautorización para que la póliza aplique de manera directa, y donde el cliente deberá asumir únicamente el coaseguro y deducible correspondiente, que será indicado cuando adquiera su seguro.

Si desea conocer otras aseguradoras que ofrezcan este servicio, puede consultar opciones privadas en la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (Sugese).

Una caída en bicicleta, un golpe durante actividades recreativas o un traumatismo fuera del aula, puede ser atendido y cubierto por la póliza estudiantil, comentó Verónica Ureña, gerente de Seguros Corporativos de WTW Corredores de Seguros. (Shutterstock)

Recomendaciones para adquirir un seguro

Verónica Ureña, gerente de Seguros Corporativos de WTW Corredores de Seguros, ofreció algunas recomendaciones que los interesados pueden considerar a la hora de adquirir un seguro.