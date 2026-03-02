Sector de Heredia estará sin agua este martes por trabajos de la ESPH

Los vecinos de Moravia afirman que los cortes de agua tienen años de darse, pero se intensificaron en los últimos meses.

San Rafael de Heredia enfrentará una suspensión del servicio de agua potable este martes 3 de marzo, debido al lavado del tanque Chamaco, informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La interrupción se extenderá de 7 a. m. a 1 p. m. y afectará a cerca de 40.508 personas.

La medida forma parte de un mantenimiento preventivo que busca garantizar la calidad del agua que distribuye la empresa en la zona.

Según la información oficial, en San Rafael se verán impactadas comunidades como las de las cercanías del tanque Chamaco, Escuela Bilingüe del Norte, urbanización Arguedas Molina, calle Puente Piedra, urbanización Las Bermúdez, San Martín, urbanización Los Bambúes, Altos Calle Nueva, calle Dulce Nombre, Chaverri y La Terraza, entre otros sectores.

En San Josecito, la suspensión abarcará sectores como las cercanías del tanque María Marta, calle Matasanos, Bajo Los Molinos, Las Angarillas, calle Cementerio, El Palmar y Tanque Levan.

También se afectará toda la zona de Santiago, incluidas comunidades como La Suiza, condominio Altos de Palermo, Portón del Valle, Jardines Universitarios 2, residencial Angélica, Jardines de Roma, Piedra Blanca y alrededores del Depósito Santa Rosa.

En Concepción, la interrupción comprenderá las calles Manzanos y Celeste Violeta.

La ESPH indicó que las personas usuarias pueden consultar más detalles en el sitio web institucional www.esph-sa.com o mediante el teléfono 2562-3774 .

La empresa recomendó tomar previsiones ante la suspensión temporal del servicio, especialmente en hogares, centros educativos y comercios de las zonas afectadas.