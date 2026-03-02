El País

Sector de Heredia estará sin agua este martes por trabajos de la ESPH

Más de 40.000 vecinos en varios distritos de Heredia enfrentarán una suspensión temporal del servicio de agua este martes

Por Silvia Ureña Corrales
Los vecinos de Moravia afirman que los cortes de agua tienen años de darse, pero se intensificaron en los últimos meses.
Los vecinos de Moravia afirman que los cortes de agua tienen años de darse, pero se intensificaron en los últimos meses. (Ariana Villalobos)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

