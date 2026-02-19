Cortes de luz en Heredia este viernes 20 por mantenimiento del ESPH

La ESPH aplicará dos cortes de luz en Ulloa este viernes 20 por mantenimiento y poda de árboles.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá el servicio eléctrico este viernes 20 en el cantón de Heredia, distrito de Ulloa, debido a trabajos de mantenimiento y poda.

La primera interrupción será de 8 a. m. a 12 m.d. en el condominio Uniko, etapa 3. La ESPH realizará mantenimiento preventivo para garantizar un suministro confiable y continuo. La afectación alcanza a 70 clientes.

El segundo corte se extenderá de 7 a. m. a 1:30 p. m. en calle La Saca, desde el Centro Educativo Nueva Generación, 450 metros hacia el noreste. En este punto se ejecutará poda de árboles solicitada por un contratista. La suspensión impactará a 126 clientes.

La empresa comunicó ambas interrupciones por medio de su sitio web, mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales. Usted puede verificar si su contrato está incluido en la suspensión en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm