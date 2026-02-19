Cortes de luz dejarán sin electricidad a vecinos de La Guácima en Alajuela este viernes

La suspensión eléctrica se aplicará en Guácima Arriba de 7 a. m. a 3:30 p. m. por mantenimiento preventivo en la red de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará un corte de luz este viernes 20 en la zona de Alajuela, específicamente en el distrito de La Guácima, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

La suspensión del servicio se aplicará de 7 a. m. a 3:30 p. m. y responde a labores de mantenimiento de obras eléctricas, según informó la empresa.

El sector afectado comprende Guácima Arriba, 400 metros al norte y 200 metros al este de Ottos Bar, en calle Hermanos Arias. La interrupción impactará principalmente casas de habitación ubicadas en esa zona.

Estos trabajos forman parte del mantenimiento preventivo que realiza la institución para fortalecer la calidad y continuidad del servicio en el cantón de Alajuela.

Para más información y consulta de suspensiones programadas, puede ingresar al sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones