Cortes de luz dejarán sin electricidad a vecinos de La Guácima en Alajuela este viernes

La CNFL realizará trabajos eléctricos en La Guácima de Alajuela este viernes 20. Revise el horario exacto y las zonas que estarán varias horas sin servicio para que usted tome previsiones

Por Silvia Ureña Corrales
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
La suspensión eléctrica se aplicará en Guácima Arriba de 7 a. m. a 3:30 p. m. por mantenimiento preventivo en la red de la CNFL. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

