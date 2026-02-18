El País

Cortes de luz en Curridabat este jueves 19: CNFL suspenderá servicio por obras eléctricas

Revise los sectores específicos, el horario exacto y los detalles de los trabajos anunciados por la CNFL

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
15/5/2017. Rohrmoser. Cuadrilla de la Compañia Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) recorren el area de Rohrmoser y Pavas cortando el servicio electrico a cliente morosos con el pago. En la foto aparecen Hernan Vargas, tecnico en instalacion de medidores. foto jeffrey zamora
Vecinos de Sánchez en Curridabat enfrentarán corte eléctrico este jueves 19 de febrero por obras en la red. (Jeffrey Zamora R)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcortes de luzcortes de electricidadCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.