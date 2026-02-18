Cortes de luz en Curridabat este jueves 19: CNFL suspenderá servicio por obras eléctricas

Vecinos de Sánchez en Curridabat enfrentarán corte eléctrico este jueves 19 de febrero por obras en la red.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará cortes de luz en Curridabat este jueves 19 de febrero debido a trabajos de relocalización de postería como parte de obras por contrato en redes eléctricas.

La suspensión del servicio se realizará de 8 a. m. a 2 p. m. y afectará sectores del distrito Sánchez.

Según el reporte oficial, la interrupción abarcará Calle D030 en Curridabat, así como zonas cercanas a casas de habitación y al sector de Hacienda Navarro.

La categoría de los trabajos corresponde a obras por contrato de redes eléctricas. Estas labores buscan optimizar la infraestructura y reforzar la estabilidad del suministro en el cantón.

Si usted reside o transita por estas zonas, se recomienda tomar previsiones ante la suspensión temporal del servicio eléctrico durante el horario indicado.

Para más información y detalles actualizados sobre las suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones