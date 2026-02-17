Cortes de luz del CNFL afectarán Curridabat, Montes de Oca y La Unión este miércoles

Vecinos de Curridabat, Montes de Oca y La Unión enfrentarán cortes eléctricos este miércoles por trabajos en la red.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este miércoles 18 de febrero en sectores de las provincias de San José y Cartago, debido a trabajos programados en la red de distribución.

Las interrupciones obedecen a proyectos empresariales, mantenimiento preventivo y control de vegetación. Los cortes se realizarán en distintos horarios según la zona.

San José: Curridabat

En el cantón de Curridabat habrá suspensión parcial del servicio de 7:30 a. m. a 5 p. m., por labores de conversión de tensión.

La afectación comprende:

Del Central Market Curridabat, 770 metros al sureste sobre transversal 95 y ruta nacional secundaria 221, hasta el sector de Ronald Salón. Incluye las avenidas 36, 36A, 40, 42A, 44 y 46, así como las calles 95, 95A, 97 y 97A.

De Bar Los Parales, 720 metros al oeste sobre calle 42. Incluye las calles 87, 89, 91 y 93.

De Remates USA, 630 metros al este sobre ruta secundaria 215, hasta Vidrio Cel A y M. Incluye calle Ron Centenario.

Entre los puntos de referencia se encuentran el Palacio Municipal y la Municipalidad de Curridabat, el Banco Nacional, el Banco Popular, el Ebáis de Curridabat, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, el Jardín de Niños Sarita Montealegre, el Palí, el AM PM, el Central Market Curridabat y diversos comercios, empresas y viviendas de la zona.

San José: Montes de Oca, San Rafael

En el distrito de San Rafael de Montes de Oca la suspensión será parcial de 8 a. m. a 4 p. m., por mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

El corte abarcará desde las cercanías del Alto del Pizote, 800 metros al este, hasta las inmediaciones de la iglesia cristiana Recogiendo las Cosechas, en calle Rancho Redondo.

Como puntos de referencia figuran Finca El Pizote, PainBall y la iglesia cristiana Monte Alto.

Cartago: La Unión

En el cantón de La Unión la interrupción será parcial de 8 a. m. a 3:30 p. m., por trabajos de poda de árboles como parte del proceso de control de vegetación en el sistema de distribución.

La afectación comprende del costado suroeste del Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut hacia el oeste en su totalidad.

Entre los sitios de referencia están Finca Lechera Montealegre y la urbanización Los Policías.

Para consultar el detalle oficial de las suspensiones programadas puede ingresar al siguiente enlace:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones