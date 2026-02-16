Cortes de luz este martes afectarán Montes de Oca, Desamparados y Belén por trabajos de la CNFL

CNFL aplicará cortes parciales este martes 17 en Montes de Oca, Desamparados y Belén por obras en la red.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará cortes de luz este martes 17 de febrero en sectores de Montes de Oca, Desamparados y Belén por trabajos programados en la red eléctrica.

Las interrupciones se extenderán entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m., según cada zona, debido a instalación de conductor, mantenimiento preventivo y extensión de líneas. Si usted reside o trabaja en estos cantones, conviene tomar previsiones.

En el cantón de Montes de Oca, distrito de San Pedro, la suspensión parcial del servicio se dará de 7:30 a. m. a 5 p. m. La categoría del trabajo corresponde a proyectos empresariales y contempla la instalación de conductor.

El corte abarcará desde el Banco Nacional de Costa Rica, 620 metros al sur sobre calle 57, hasta el restaurante Casita Azul. También incluirá sectores parciales de las avenidas 8, 10, 12 y 12A.

Otra franja comprenderá desde la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez de la CCSS, 370 metros al este sobre avenida 14, hasta el costado suroeste del IAFA de San Pedro. Se afectará calle 55 y las avenidas 14A y 16.

Entre los puntos de referencia se encuentran la Escuela Franklin Roosevelt, el Banco Nacional de Costa Rica, Correos de Costa Rica, Farmacia Fischel, el BCIE, la Municipalidad de Montes de Oca, Aldeas SOS, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como diversos comercios, oficinas, residencias y apartamentos de la zona.

En Desamparados, sector de Higuito, calle Encinales, el corte será parcial de 8 a. m. a 4 p. m. La labor corresponde a mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

La afectación se concentrará en calle Encinales y zonas cercanas como calle Corazón de María, calle Roldini, calle Naranjo, calle Patarrá, calle La Laguna, calle Gallo, calle San José y calle La Zetilla.

Entre los sitios de referencia figuran viviendas, la terminal de buses, el tanque de la Asada de barrio San José, la capilla del barrio y el Abastecedor San José y Quinta Bicho.

En Heredia, cantón de Belén, distrito de San Antonio, la suspensión parcial del servicio se dará de 8 a. m. a 4 p. m. por obras por contrato de redes eléctricas.

Los trabajos consisten en extensión de líneas y abarcarán calle Costa Rica Total y el tramo ubicado 75 metros al norte del bufete Villanea. Se verán impactadas viviendas, el Centro Diurno del Adulto Mayor Belén, calle Argentina en forma parcial, el Abastecedor La Bendición y el condominio Veredas de Belén.

Usted puede consultar el detalle oficial de los cortes en el siguiente enlace: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones