Cortes de luz afectarán zona de Desamparados este lunes 16 de febrero

Un total de 1.476 servicios en Calle Fallas de Desamparados quedarán sin electricidad este lunes por trabajos programados.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de luz en el sector de Calle Fallas, en Desamparados, el lunes 16 de febrero, como parte de labores de mantenimiento preventivo en obras eléctricas.

La suspensión del servicio se aplicará entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m. en varios puntos de la zona, donde se desarrollarán trabajos programados para fortalecer la red de distribución.

El área afectada comprende Calle Fallas en Cucubres, desde la entrada ubicada 100 metros al este del bar Ñaticos, en las cercanías de la soda La Matahambres, hacia el sur hasta el bar Pecos. También incluye el tramo al suroeste hasta el residencial Los Naranjo y al sureste hasta calle Fortuna.

Entre los sitios de referencia se encuentran viviendas, la urbanización La Fortuna, la urbanización Cucubres, el residencial Los Naranjo, el condominio Porto Fino y calle Santa Marta. Además, figuran comercios y servicios como Súper Roxana, Súper La Fortuna, Súper Mariana, Bazar Nohelia, Pañalera Canelo, Súper Robles, la delegación policial de Desamparados Cucubres, Ferretería Nilma, Ceviche de Calle, Estética Ensueño, Súper Los Naranjo, Panadería Qué Pan, Carnicería Cucubres y Panadería La Espiga.

En total, la interrupción impactará a 1.476 servicios eléctricos, según datos de la CNFL.

La entidad advirtió que las personas usuarias ubicadas en sectores cercanos podrían experimentar ligeras perturbaciones o cortes momentáneos de energía durante el desarrollo de los trabajos.

Si usted reside o transita por la zona, tome previsiones como desconectar equipos sensibles y organizar sus actividades con antelación para reducir afectaciones.

Para más información y consultar el detalle oficial, puede ingresar al sitio de suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones