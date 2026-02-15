El País

Cortes de luz afectarán zona de Desamparados este lunes 16 de febrero

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. en sectores aledaños a Desamparados por mantenimiento preventivo

Por Damián Arroyo C.
15/5/2017. Rohrmoser. Cuadrilla de la Compañia Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) recorren el area de Rohrmoser y Pavas cortando el servicio electrico a cliente morosos con el pago. En la foto aparecen Hernan Vargas, tecnico en instalacion de medidores. foto jeffrey zamora
Un total de 1.476 servicios en Calle Fallas de Desamparados quedarán sin electricidad este lunes por trabajos programados. (Jeffrey Zamora R)







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

