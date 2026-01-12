Se suspenderá el servicio eléctrico en sectores de Alajuela y Guanacaste este martes por trabajos del ICE

El ICE suspenderá el servicio eléctrico este martes en Tronadora y Colonia Blanca por trabajos en la red.

Dos sectores de Guanacaste y Alajuela enfrentarán cortes de luz programados este martes 13 de enero de 2026 debido a labores técnicas que realizará el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Las interrupciones del servicio están previstas en el cantón de Tilarán, específicamente en la localidad de Tronadora, así como en el distrito de Aguas Claras, en el cantón de Upala.

En la zona de Tronadora, la suspensión obedece a la extensión de líneas eléctricas y se ejecutará entre las 8 a. m. y las 2 p. m. El ICE recomienda a los usuarios tomar previsiones para evitar contratiempos durante este periodo.

Mientras tanto, en Colonia Blanca de Upala, el corte se aplicará en el mismo horario con el objetivo de realizar mantenimiento a la red y poda de árboles que podrían afectar el suministro.

Para conocer en detalle los sectores involucrados en estas y otras suspensiones, el ICE pone a disposición la siguiente plataforma digital:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/