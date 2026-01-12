El País

Se suspenderá el servicio eléctrico en sectores de Alajuela y Guanacaste este martes por trabajos del ICE

El ICE realizará cortes de luz este martes 13 de enero en sectores de Tilarán y Upala por mantenimiento y extensión de líneas

Por Silvia Ureña Corrales
Trabajadores del ICE
El ICE suspenderá el servicio eléctrico este martes en Tronadora y Colonia Blanca por trabajos en la red. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







