¿Se robaron las parrillas del nuevo bulevar de San José? Esto responde el alcalde

(Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

Este 28 de setiembre circularon imágenes que muestran una parte del nuevo bulevar sin parrillas pluviales.

Bastaron 10 días para que el nuevo bulevar de San José, inaugurado el 15 de setiembre y ubicado entre la avenida 0 y las calles 17 y 19, detrás de la Asamblea Legislativa, tuviera su primera afectación al perder parte de las parrillas pluviales. ¿Qué pasó con ellas? ¿Se las robaron?

Tras una consulta de La Nación, el alcalde de San José, Diego Miranda detalló qué fue lo que ocurrió y afirmó que las rejillas no fueron robadas.

Miranda detalló que la ausencia de parte de las parrillas en la Avenida 0, Calle 19 se debe a que un camión de bomberos pasó por la zona y las dejó a caer. Las rejillas se quebraron.

“Las recogimos con la policía. No se las robaron”, dice un mensaje de texto enviado por Miranda. Según el parte de la Policía de Tránsito, la afectación ocurrió la noche del 25 de setiembre.

Tras el paso de este camión de bomberos, el nuevo bulevar de San José perdió algunas de sus parrillas pluviales. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

“Propiedad municipal afectada en incidente con camión de bomberos. Daño en soporte de las parrillas del bulevar“, dice en el apartado de observaciones.

¿Cuándo colocaran las parrillas?

Imágenes que circularon este 28 de setiembre en grupos de WhatsApp muestran que las parrillas continúan sin volver a su sitio y barreras de plástico de la Policía Municipal están colocadas en la zona en la que ante la ausencia de las rejillas la profunda zanja de desagüe está destapada.

Según Marcelo Solano, director de Seguridad y Policía Municipal de San José, se desconoce cuándo volverán a instalarse las parrillas, pues actualmente las rejillas quebradas están en el taller de estructuras de la municipalidad.

Según el parte de la Policía de Tránsito, tras el paso de un camión de bomberos se dañó el sorporte de las parrillas pluviales en el sector de Avenida 0, Calle 19. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)