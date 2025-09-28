El País

¿Se robaron las parrillas del nuevo bulevar de San José? Esto responde el alcalde

La ausencia de varias rejillas en el recién inaugurado paso peatonal llamó la atención de los transeúntes

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Este 28 de setiembre circularon imágenes que muestran una parte del nuevo bulevar sin parrillas pluviales.
Este 28 de setiembre circularon imágenes que muestran una parte del nuevo bulevar sin parrillas pluviales. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nuevo bulevar de San JoséMunicipalidad de San JoséDiego MirandaParrillas pluviales
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.