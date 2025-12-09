Saque su cita para vacunarse contra fiebre amarilla en sitio web de CCSS

La vacuna contra fiebre amarilla que utiliza la CCSS es la misma que se utiliza en centros privados: Stamaril, del laboratorio Sanofi Pasteur.

Si usted viajará a Colombia y necesita vacunarse contra la fiebre amarilla, ahora puede gestionar su cita a través del sitio web de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La institución dispuso del micrositio https://www.ccss.sa.cr/fiebre-amarilla, allí hay un apartado para reservar el espacio.

Los usuarios podrán seleccionar el día de vacunación según su fecha de viaje, el horario y el establecimiento donde desean recibir la vacuna.

Además, deberán completar sus datos personales: nombre completo, número de cédula, número telefónico, correo electrónico (opcional) y fecha del viaje.

Así se ve el micrositio para agendar la cita de vacunación contra fiebre amarilla de la CCSS. (CCSS/CCSS)

El micrositio permite escoger hora y lugar para vacunarse contra la fiebre amarilla. (CCSS/CCSS)

En el mismo micrositio también está disponible información sobre la vacunación, horarios actualizados y sitios habilitados.

Esta vacuna está destinada a quienes vayan a viajar a Colombia, país con mayor incidencia de fiebre amarilla. Las personas deben vacunarse 10 días antes del viaje, presentar identificación oficial vigente (cédula nacional o de residencia) y el boleto aéreo.

La CCSS dispondrá de la vacuna en 23 áreas de salud, con horarios previamente establecidos. La población por vacunar incluye a mayores de 9 meses y menores de 60 años, tanto costarricenses como extranjeros residentes en el país.

La CCSS aclaró que no emitirá los certificados de vacunación, dado que esto es potestad del Ministerio de Salud. No obstante, el Ministerio validará la información enviada por la Caja y generará el certificado internacional.

Días después de su inoculación, la persona podrá encontrar el certificado en la aplicación del EDUS, en la pestaña de certificados.