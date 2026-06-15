El País

San Rafael suspenderá servicio de agua este martes por limpieza de tanque que abastece a más de 8.000 personas

Conozca cuáles comunidades estarán afectadas y el horario previsto por la ESPH

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Por Silvia Ureña Corrales
La ESPH anunció tres suspensiones de agua esta semana en Heredia por mantenimiento y conexión de nuevos sistemas de distribución.
La ESPH realizará labores de mantenimiento en el tanque Brasilia y suspenderá el servicio de agua en varios sectores de San Rafael de Heredia. (Canva /Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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