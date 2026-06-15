San Rafael suspenderá servicio de agua este martes por limpieza de tanque que abastece a más de 8.000 personas

La ESPH realizará labores de mantenimiento en el tanque Brasilia y suspenderá el servicio de agua en varios sectores de San Rafael de Heredia.

Los vecinos de distintos sectores de San Rafael de Heredia enfrentarán una suspensión programada del servicio de agua potable este martes 16 de junio debido al lavado del tanque Brasilia, una infraestructura clave para el abastecimiento de la zona. La medida afectará a unas 8.048 personas.

La interrupción del servicio se extenderá desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m. y forma parte de las labores que ejecuta la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para garantizar la calidad y potabilidad del agua distribuida a los usuarios.

Los trabajos de mantenimiento impactarán sectores del distrito Central de San Rafael, entre ellos el área comprendida desde el tanque Chamaco hacia el este, calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva y urbanización La Alameda.

En el distrito de Los Ángeles, la suspensión abarcará comunidades abastecidas por los tanques Brasilia, así como zonas como calle Antiguo Hotel La Condesa, Naranjo, Murillo, Las Monjas, calle Lobos, calle La Honguera, calle Hernández, calle Vargas y otros sectores residenciales y comerciales cercanos.

La empresa indicó que estas acciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura de almacenamiento de agua potable.

La ESPH mantiene habilitados sus canales de atención para consultas relacionadas con las suspensiones programadas de agua potable y electricidad, puede verificar si su casa estará sin agua en el sitio www.esph-sa.com o llamar al 2562-3774.