Cortes de luz en Cartago: Jasec suspenderá el servicio en La Lima y Ochomogo este miércoles

Los vecinos y empresas de varios sectores de La Lima y Ochomogo, en Cartago, enfrentarán cortes de luz programados este miércoles 17 de junio de 2026 debido a trabajos de instalación de postería y construcción de una red trifásica. La suspensión eléctrica estará a cargo de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).
La interrupción iniciará a las 7:30 a. m. y el servicio regresará a las 4:30 p. m. según la programación oficial.
Los trabajos se efectuarán en el circuito Ochomogo. El objetivo consiste en reforzar la infraestructura eléctrica mediante la instalación de nueva postería y la construcción de una red trifásica.
Sectores afectados por los cortes de luz
La suspensión impactará sectores ubicados:
- Del predio Transportes Grand hasta la pista Interamericana.
- Del predio Transportes Grand hasta el taller Arabre.
- Del predio Transportes Grand hasta la entrada del parque Garnier.
Entre los clientes que permanecerán sin electricidad durante la jornada figuran:
- Predio Camacho.
- Taller de camiones Servicios Mecánicos LTC.
- Parque Garnier.
- Clorox Company.
- Abonos Superiores.
- Construcciones y medidores asociados al parque Garnier.
Además, Jasec informó que otros clientes residenciales y comerciales de La Lima experimentarán maniobras temporales de aproximadamente 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. Entre ellos destacan Walmart La Lima, Dos Pinos La Lima, Petrogas, Trigas, Gas Tomza, Laboratorios Saval Costa Rica, Ofi-Bodegas La Lima y otras empresas de la zona.
Jasec comunicó a sus abonados mediante boletas, sitio web y redes sociales, e indicó que se mantendrá una línea verde para los afectados por maniobras breves y una línea roja para quienes estarán sin electricidad todo el día.