Cortes de luz en Cartago: Jasec suspenderá el servicio en La Lima y Ochomogo este miércoles

Vecinos y empresas de La Lima y Ochomogo enfrentarán una suspensión eléctrica programada por trabajos de mejora en la red.

Los vecinos y empresas de varios sectores de La Lima y Ochomogo, en Cartago, enfrentarán cortes de luz programados este miércoles 17 de junio de 2026 debido a trabajos de instalación de postería y construcción de una red trifásica. La suspensión eléctrica estará a cargo de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).

La interrupción iniciará a las 7:30 a. m. y el servicio regresará a las 4:30 p. m. según la programación oficial.

Los trabajos se efectuarán en el circuito Ochomogo. El objetivo consiste en reforzar la infraestructura eléctrica mediante la instalación de nueva postería y la construcción de una red trifásica.

Sectores afectados por los cortes de luz

La suspensión impactará sectores ubicados:

Del predio Transportes Grand hasta la pista Interamericana.

Del predio Transportes Grand hasta el taller Arabre.

Del predio Transportes Grand hasta la entrada del parque Garnier.

Entre los clientes que permanecerán sin electricidad durante la jornada figuran:

Predio Camacho.

Taller de camiones Servicios Mecánicos LTC.

Parque Garnier.

Clorox Company.

Abonos Superiores.

Construcciones y medidores asociados al parque Garnier.

Además, Jasec informó que otros clientes residenciales y comerciales de La Lima experimentarán maniobras temporales de aproximadamente 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. Entre ellos destacan Walmart La Lima, Dos Pinos La Lima, Petrogas, Trigas, Gas Tomza, Laboratorios Saval Costa Rica, Ofi-Bodegas La Lima y otras empresas de la zona.

Jasec comunicó a sus abonados mediante boletas, sitio web y redes sociales, e indicó que se mantendrá una línea verde para los afectados por maniobras breves y una línea roja para quienes estarán sin electricidad todo el día.