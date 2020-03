“Hoy me inquieté muchísimo, porque al salir a trabajar observé muchísima gente en la calle, gente corriendo, en bicicleta, en patineta. Al salir de trabajar también pude observar muchas personas en los restaurantes de comida rápida, mucha gente en la calle y eso me inquietó muchísimo, porque las personas no están viendo la gravedad del asunto”, dice la enfermera antes de comenzar a cantar.