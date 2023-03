Síndrome de Alienación Parental carece de sustento científico, pero violencia existe afirma Colegio de Psicólogos

El síndrome de alienación parental no existe. No hay suficiente evidencia o sustento científico para creer que así sea, aunque sí hay situaciones en las que, en medio de una separación de sus padres, los niños y adolescentes puedan vivir episodios de violencia de los que deben ser protegidos, pero no se debe usar dicho término para describirlos.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌