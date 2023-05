Salud elimina órdenes sanitarias para personas con covid-19

Las personas que resulten positivas por covid-19 al realizarse una prueba de laboratorio ya no recibirán una orden sanitaria ni deberán guardar aislamiento. Así lo dio a conocer la ministra de Salud y segunda vecipresidenta de la República, Mary Munive Anglemüller.

“La covid-19 ya no es una emergencia y debemos pasar a otra fase en la transición y volver a prestar más atención a otras enfermedades, como la hipertensión, la obesidad, el dengue, ahora que vienen las lluvias”, señaló la jerarca la tarde de este 31 de mayo durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Los lineamientos anteriores, de setiembre de 2022, disponían de que se tomaría en cuenta el día de inicio de síntomas para girar la orden sanitaria, a partir del cual se contaban seis días y luego de estos, si la persona no tenía más manifestaciones, la medida se levantaba al sétimo día (o, en su defecto, al día que ya no registrara síntomas). Si la persona tenía factores de riesgo se le daban 10 días.

Si el afectado no tenía síntomas, pero sí una prueba positiva después de haber tenido contacto con un caso, los días comenzaban a contarse a partir del día de contacto.

El nuevo lineamiento indica que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encargará de las medidas de aislamiento para los funcionarios. Además, se establecen los requerimientos para que estos trabajadores vuelvan a sus labores (tanto públicos como privados).

De acuerdo con un comunicado de Salud, esta decisión se respalda en el comportamiento epidemiológico actual del país, que presenta una tendencia a la baja desde la semana del 14 al 20 de agosto de 2022 (semana epidemiológica 33).

En lo que va de 2023, la semana con más casos reportados por laboratorio registró 5.739, para la última semana fue de 965. No, obstante, estos números no reflejan los casos detectados a través de autoprueba o personas que, pese a tener síntomas, no se hicieron ningún tipo de examen.

Otros cambios Copiado!

Las personas con una prueba positiva por covid-19 ya no deberán mantenerse en aislamiento. (JOHN DURAN)

Dentro de las nuevas disposiciones también se establece: